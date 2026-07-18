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» Dai Comuni
18/07/2026 16:14:00

Accordo tra Comune di Marsala e Iacp per lavori con fondi comunitari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/accordo-tra-comune-di-marsala-e-iacp-per-lavori-con-fondi-comunitari-450.jpg

Sottoscritto dalla sindaca di Marsala Andreana Patti e dal presidente dello Iacp Vincenzo Scontrino un Protocollo d’Intesa per ottimizzare l’utilizzo di fondi europei (FESR) e del Piano Casa, nonché di ulteriori canali di finanziamento intercettati. 

 

Obiettivo condiviso da entrambi gli Enti è quello di contrastare il disagio abitativo nel territorio comunale, collaborando attivamente e coordinando le rispettive strutture tecniche. “Promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, a beneficio di nuclei familiari bisognosi è una priorità - afferma la sindaca Patti - e, a tal fine, avviamo con lo Iacp un’azione sinergica per attingere alle risorse necessarie per realizzare soluzioni abitative permanenti destinate a soggetti in condizione di fragilità socioeconomica”. Al riguardo, in vista del bando che sarà prossimamente emanato dal Dipartimento regionale alla Famiglia, Comune Iacp costituiranno - come indicato nel Protocollo d’Intesa - un Tavolo Tecnico Permanente per seguire le procedure e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.

 









Native | 17/07/2026
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