Accordo tra Comune di Marsala e Iacp per lavori con fondi comunitari

18/07/2026 16:14:00

Sottoscritto dalla sindaca di Marsala Andreana Patti e dal presidente dello Iacp Vincenzo Scontrino un Protocollo d’Intesa per ottimizzare l’utilizzo di fondi europei (FESR) e del Piano Casa, nonché di ulteriori canali di finanziamento intercettati.

Obiettivo condiviso da entrambi gli Enti è quello di contrastare il disagio abitativo nel territorio comunale, collaborando attivamente e coordinando le rispettive strutture tecniche. “Promuovere l'accesso ad alloggi a prezzi accessibili, a beneficio di nuclei familiari bisognosi è una priorità - afferma la sindaca Patti - e, a tal fine, avviamo con lo Iacp un’azione sinergica per attingere alle risorse necessarie per realizzare soluzioni abitative permanenti destinate a soggetti in condizione di fragilità socioeconomica”. Al riguardo, in vista del bando che sarà prossimamente emanato dal Dipartimento regionale alla Famiglia, Comune Iacp costituiranno - come indicato nel Protocollo d’Intesa - un Tavolo Tecnico Permanente per seguire le procedure e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti.



