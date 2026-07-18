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Cultura
18/07/2026 11:21:00

Marsala: iniziano le aperture serali estive al Parco Archeologico di Lilibeo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784366656-0-marsala-iniziano-le-aperture-serali-estive-al-parco-archeologico-di-lilibeo.jpg

Il Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala si prepara ad accogliere visitatori e turisti con una speciale programmazione estiva che prolunga gli orari di apertura dell’area archeologica. L’iniziativa, annunciata dal direttore del Parco, architetto Anna Occhipinti, offrirà l’opportunità di esplorare il patrimonio storico della città nelle ore più fresche e suggestive della giornata .

 

Area archeologica: orari prolungati nei weekend

A partire da venerdì 17 luglio e fino a domenica 30 agosto 2026, l’accesso all’area archeologica del Parco sarà esteso in orario serale per tutti i fine settimana. Nello specifico, venerdì, sabato e domenica l’area rimarrà fruibile fino alle ore 23.00, con ultimo ingresso consentito alle ore 22.00 presso la biglietteria di Porta Nuova .

L’iniziativa non sarà attiva nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 agosto .

 

Museo conferma l'apertura serale

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda il Museo Archeologico Lilibeo-Baglio Anselmi. L’apertura serale del Museo proseguirà con i consueti orari fino al 30 settembre, con ultimo ingresso alle ore 23.00 dall’accesso di Lungomare Boeo, n. 30 . Si ricorda che il Museo osserva la chiusura settimanale il lunedì .

Un’occasione imperdibile per cittadini e turisti di vivere il patrimonio culturale della Regione Siciliana in una veste inedita, tra le luci del tramonto e il fascino della Marsala antica.

 


 









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