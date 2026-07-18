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Cronaca
18/07/2026 09:38:00

Ventenne accoltellato dopo una rissa: tensione al pronto soccorso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784360466-0-ventenne-accoltellato-dopo-una-rissa-tensione-al-pronto-soccorso.jpg

Un giovane di 20 anni è rimasto ferito a coltellate al termine di una rissa avvenuta a Palermo. Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla con una ferita da arma da taglio al fianco destro.

 

Le indagini della polizia

L'arrivo del giovane in ospedale ha fatto scattare l'intervento degli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, individuare l'autore dell'aggressione e chiarire il movente che ha portato al ferimento.

Al momento gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e verificando se la coltellata sia stata inferta durante una lite degenerata in rissa.

 

Momenti di tensione in ospedale

La situazione si è complicata anche all'interno del pronto soccorso. Alcuni parenti del ventenne, giunti in ospedale dopo aver appreso dell'accaduto, hanno dato in escandescenze creando momenti di forte tensione nell'area dell'emergenza.

Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di una seconda volante della Polizia, che ha ristabilito l'ordine consentendo al personale sanitario di proseguire l'attività assistenziale.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio e identificare il responsabile dell'accoltellamento.

 









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