Si ribalta con il trattore, finisce in una scarpata e muore

Ancora una tragedia nelle campagne siciliane. A Burgio nell'agrigentino un uomo di 76 anni, Paolo Perricone, ha perso la vita mentre si trovava alla guida del proprio trattore nella contrada Stagnone quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, finendo in una scarpata ( foto repertorio).
Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che il pensionato possa essere stato vittima di un malore improvviso, aggravato dalle temperature eccezionalmente elevate che hanno caratterizzato la giornata di ieri.
L'allarme è scattato quando i familiari, non vedendolo rientrare dopo le consuete ore di lavoro nei campi, hanno iniziato a cercarlo. Dopo alcuni minuti di angoscia, il ritrovamento del trattore ribaltato in una zona impervia della campagna burgitana ha purtroppo confermato il peggior timore: il corpo senza vita di Perricone è stato rinvenuto nei pressi del mezzo.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata resta quella del malore, ma gli investigatori non escludono altre concause, come un possibile cedimento meccanico o un errore di manovra.
La comunità di Burgio si stringe attorno alla famiglia dell'uomo, colpita da un lutto che riaccende i riflettori sui rischi del lavoro nei campi, specialmente durante le giornate di caldo intenso, quando la fatica e le alte temperature possono trasformarsi in una trappola mortale, anche per chi conosce quei terreni come le proprie tasche.