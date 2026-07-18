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Cronaca
18/07/2026 15:15:00

Castellammare: sequestrati ombrelloni e lettini abusivi nella spiaggia di Cala Bianca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784380530-0-castellammare-sequestrati-ombrelloni-e-lettini-abusivi-nella-spiaggia-di-cala-bianca.jpg

Proseguono i controlli della Guardia Costiera lungo il litorale trapanese nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri 2026". A Cala Bianca, nel territorio di Castellammare del Golfo, il personale dell'Ufficio Locale Marittimo ha sequestrato diverse attrezzature da spiaggia: ombrelloni e lettini,  collocati abusivamente sul demanio marittimo.

 

L'intervento dopo alcune segnalazioni

L'operazione, coordinata dalla Capitaneria di porto di Trapani, è scattata a seguito di alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi. I militari hanno effettuato un sopralluogo lungo la costa di Castellammare del Golfo, dove hanno accertato la presenza di ombrelloni, lettini, sedie e altre attrezzature sistemate su un'area demaniale senza alcuna autorizzazione. Secondo quanto accertato, l'occupazione abusiva interessava una superficie di circa 75 metri quadrati.

Scatta il sequestro e una denuncia

Al termine dei controlli, la Guardia Costiera ha proceduto al sequestro delle attrezzature e ha denunciato all'Autorità giudiziaria una persona del posto con l'accusa di occupazione abusiva di demanio marittimo, come previsto dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Le violazioni contestate riguardano anche il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Autorità marittima.

 

Controlli per tutta l'estate

L'intervento rientra nelle attività di vigilanza predisposte dalla Capitaneria di porto di Trapani per contrastare l'occupazione irregolare delle aree demaniali marittime, un fenomeno che limita la libera fruizione delle spiagge da parte dei cittadini.

La Guardia Costiera ha annunciato che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, con pattuglie dedicate soprattutto nelle ore di maggiore affluenza, per garantire il rispetto delle norme e assicurare a tutti il libero accesso alle spiagge.

 









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