18 Luglio: Roggero in carcere, bombe sull'Iran, nuovo leader per i Labour

18/07/2026 07:44:00

E' il 18 Luglio, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri pomeriggio Mario Roggero è entrato nel carcere di Bollate. Prima di farlo, ha detto ai giornalisti che Mattarella «dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza» nel valutare di concedergli la grazia (la moglie del gioielliere ha già depositato la domanda)

• Trump ha tenuto un discorso alla nazione paventando il fantasma di elezioni non trasparenti perché influenzate dalla Cina. Spera così di convincere i suoi a introdurre l’obbligo del documento di identità per votare e a limitare il voto per corrispondenza

• Per il settimo giorno di fila gli Usa hanno colpito infrastrutture in Iran. Il comandante della Marina dei pasdaran, Ali Azmaei, ha detto: «Siamo vicini all’ora zero»

• Stamattina all’alba a Kotovsk un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato 7 morti e 24 feriti

• Andy Burnham ieri si è insediato come leader del Labour britannico. Lunedì subentrerà nell’incarico di premier a Starmer (che ieri non ha assistito al discorso del suo successore, ufficialmente perché non era tornato in tempo dall’Ucraina)

• Oggi le città italiane con bollino rosso sono 19. Ieri erano 16, domani saranno 14. Lunedì inizieranno i temporali e le temperature si abbasseranno

• A Collegno, nel torinese, un anziano è stato ucciso a coltellate davanti al figlio disabile da un automobilista che si era arrabbiato perché i due avevano attraversato fuori dalle strisce

• Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dando un calcio a un “calciometro” in un luna park di Spotorno, sulla riviera ligure

• Due operai sono morti sul lavoro in due episodi distinti: un manovratore è stato investito da un treno in provincia di Udine, un manutentore del verde è morto folgorato nel mantovano

• I giudici hanno autorizzato l’attore Massimo Ceccherini a risanare i suoi debiti da gioco d’azzardo – quasi un milione e mezzo di euro, soprattutto per tasse evase – grazie al contributo di un amico che ha anticipato 300 mila euro ai creditori. Pare che questo amico sia il regista Matteo Garrone

• Leonardo Bove, 16 anni, uno dei feriti più gravi nell’incendio di Crans-Montana, ha lasciato l’ospedale Niguarda di Milano ed è rientrato a casa

• È morta Alice Ferrari, 11 anni, la bambina finita sott’acqua dopo che i capelli le erano rimasti incastrati nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. I genitori hanno deciso di donare gli organi

• La Commissione Ue ha autorizzato la commercializzazione del farmaco per dimagrire Wegovy in formato compresse. Ma non si sa ancora quando arriverà in Italia né quanto costerà

• I vincitori dei Mondiali riceveranno, oltre alla coppa, un anello a testa. Modello chevalier, manufatto a Zurigo, con diamanti e zaffiri

• Il prezzo della benzina in autostrada ha superato i due euro

• L’arcivescovo di Bruxelles ha detto che «i sacerdoti sposati sarebbero un arricchimento per la Chiesa»

• Xi Jinping è convinto che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale «non dev’essere l’assolo di un singolo Paese, ma una sinfonia di cooperazione internazionale»

• La conta delle persone morte nel terremoto in Venezuela è arrivata a 5.069

• Proteste per l’arrivo a Venezia, in Riva Sette Martiri, dello yacht lungo 117 metri dell’ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta

• Guardiola ha detto che per un anno non vuole lavorare. Questo significa che esclude la possibilità, almeno per ora, di diventare l’allenatore dell’Italia

• Lo svizzero Tom Schmid ha vinto la tappa di ieri del Tour de France, la più lunga – 205,8 chilometri da Dole a Belfort

• Le tv europee hanno adottato delle linee guida per evitare che le inquadrature delle atlete donne siano sessualizzanti

• La Mostra di Venezia verrà chiusa da Dio ride di Giovanni Veronesi, ambientato nel Seicento tra frati e papi con protagonista Pierfrancesco Favino

• Sono morti l’allenatore Osvaldo Bagnoli (91 anni), la figlia del ct Silvio Baldini, Valentina (38), la nonna delle sorelle Kardashian, Mary Jo Campbell (91), l’attrice irlandese Brenda Fricker (81), il maggiordomo di Maria Callas Ferruccio Mezzadri (91)





Titoli

Corriere della sera: Roggero in carcere, è scontro

la Repubblica: Il governo assolve Roggero

La Stampa: La resa del gioielliere

Il Sole 24 Ore: Ets, l’Unione europea ritocca le regole / Orsini: «Una condanna per l’industria»

Il Messaggero: Roggero in cella, sale lo scontro

Il Giornale: L’Italia che si difende

Avvenire: Trump si porta avanti

Qn: Roggero va in cella e attacca / Appello al Colle per la grazia

Il Fatto: Il derby / Minetti-Roggero

Libero: Che vergogna

La Verità: L’Italia sfida Mattarella / «Dai la grazia a Roggero»

Il Mattino: Legittima difesa, interviene Meloni

il manifesto: Lotta armata

il Quotidiano del Sud: Roggero, sfida sulla grazia

Domani: Meloni alla rincorsa di Vannacci / La strategia sulla grazia a Roggero





