Ritardo dell'aliscafo per Favignana, Liberty Lines: "Gestione corretta dell'emergenza"

17/07/2026 16:45:00

Prima la segnalazione dei passeggeri, poi la replica della compagnia. Liberty Lines interviene sulla vicenda raccontata da Tp24 riguardo al ritardo dell'aliscafo diretto a Favignana nella mattinata di oggi, offrendo una ricostruzione diversa rispetto a quella fornita da alcuni viaggiatori.

Secondo quanto riferito dalla compagnia, non appena il comandante ha comunicato la necessità di effettuare un intervento di manutenzione con il conseguente possibile ritardo della partenza, il personale di biglietteria avrebbe immediatamente informato i passeggeri attraverso un apposito annuncio, invitandoli ad attendere nelle aree ombreggiate fino a nuove comunicazioni sull'imbarco. Anche coloro che avevano già completato il check-in, precisa Liberty Lines, hanno potuto allontanarsi dalla fila e attendere in condizioni più confortevoli.

L'intervento tecnico si è concluso alle 10.15 con esito positivo e il catamarano ha quindi lasciato regolarmente gli ormeggi. La compagnia esprime il proprio rammarico per il disagio arrecato ai passeggeri, ma sostiene che la situazione sia stata gestita con la consueta professionalità.

Nella nota, Liberty Lines richiama inoltre l'attenzione su una criticità strutturale del porto di Trapani, sottolineando che l'area di imbarco è ancora priva di adeguate coperture per proteggere i viaggiatori dal sole durante l'attesa. Una situazione che, afferma la società, sarebbe stata segnalata più volte alle autorità competenti.

La replica della compagnia offre dunque una versione differente della gestione dell'emergenza rispetto a quella emersa dalle testimonianze raccolte da Tp24. Nell'articolo pubblicato questa mattina, infatti, alcuni passeggeri avevano raccontato di essere rimasti in fila per oltre un'ora sotto il sole, lamentando la mancanza di informazioni e di un'assistenza adeguata durante il ritardo causato dal guasto tecnico.



