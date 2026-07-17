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Cultura

» Spettacoli
17/07/2026 18:08:00

Petrosino apre l’estate 2026 tra nuove installazioni e musica in piazza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/1784300995-0-petrosino-apre-l-estate-2026-tra-nuove-installazioni-e-musica-in-piazza.jpg

Prende il via sabato 18 luglio “Petrosino di Mare e di Vino 2026”, il cartellone estivo promosso dall’amministrazione comunale con eventi diffusi tra musica, cultura, spettacolo, tradizioni e iniziative delle associazioni locali.

La serata inaugurale si svolgerà in piazza Biscione. Il programma comincerà alle 20 e proseguirà dalle 21 con il concerto dei Kamurria, chiamati ad aprire ufficialmente l’Estate Petrosilena. La rassegna accompagnerà il territorio fino a settembre con appuntamenti in più luoghi. 

L’installazione “Petrosino Biscione”

Il primo momento della serata sarà l’inaugurazione dell’installazione “Petrosino Biscione”, realizzata dall’associazione “I Picciotti di Via Cafiso Petrosino Aps”.

L’opera entra nel percorso di valorizzazione di piazza Biscione, uno degli spazi centrali del programma estivo e sede di numerosi eventi previsti tra luglio e agosto.

A seguire sarà inaugurata la Panchina della Pace, realizzata dall’associazione “Mani, filo e fantasia”. Un nuovo elemento urbano pensato come richiamo alla convivenza, al dialogo e al ruolo delle associazioni nella vita della comunità.

Lo spettacolo inaugurale e i Kamurria

La cerimonia proseguirà con “Luci e Ombre”, spettacolo scelto per accompagnare l’apertura del cartellone.

Dalle 21 il palco sarà affidato ai Kamurria. La band porterà in piazza il proprio repertorio, dando il via alla parte musicale della serata e alla lunga programmazione estiva. La presenza del gruppo a piazza Biscione il 18 luglio è confermata anche dai canali ufficiali della band e del Comune. 

Un calendario fino a settembre

“Petrosino di Mare e di Vino 2026” partirà il 18 luglio e proseguirà fino al 21 settembre. Il programma coinvolgerà piazza Biscione, Sibiliana e altri spazi del territorio, con spettacoli teatrali, concerti, attività sportive, iniziative per bambini, sagre e appuntamenti dedicati al mare e al vino. 

La prima serata metterà subito insieme interventi sullo spazio pubblico, lavoro associativo e musica. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, dalle 20, in piazza Biscione.









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