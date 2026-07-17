Mazara del Vallo, nel weekend Ester Rizzo, Richard Galliano e il cinema all’aperto

17/07/2026 15:00:00

Libri, musica sinfonica e cinema sotto le stelle. Dal 17 al 19 luglio il programma dell’Estate Mazarese propone tre appuntamenti tra il Civic Center, il Collegio dei Gesuiti e l’atrio di Santa Caterina.

Si comincia venerdì con la scrittrice Ester Rizzo. Sabato arriva a Mazara Richard Galliano con l’Orchestra Sinfonica Siciliana, mentre nel fine settimana prende il via la rassegna cinematografica estiva.

Ester Rizzo racconta Bertha Benz

Venerdì 17 luglio, alle 21.30, il Civic Center ospiterà il secondo appuntamento di “In…chiostro d’autore”, la rassegna organizzata dalla Libreria Lettera22.

Ester Rizzo presenterà il romanzo “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia”, pubblicato da Navarra Editore. A dialogare con l’autrice sarà Catia Catania.

Il libro ricostruisce la storia della donna che ebbe un ruolo decisivo nell’affermazione dell’automobile, ma il cui contributo rimase a lungo oscurato dalla fama del marito Karl Benz.

La serata intreccerà innovazione, emancipazione femminile e memoria di una protagonista dell’Ottocento che sfidò i limiti imposti alle donne nell’accesso agli studi scientifici. L’ingresso è libero.

“In…chiostro d’autore” proseguirà al Civic Center fino al 30 agosto ed è inserita nel programma dell’Estate Mazarese 2026.

Richard Galliano al Collegio dei Gesuiti

Sabato 18 luglio sarà protagonista la grande musica con Richard Galliano, ospite dell’Orchestra Sinfonica Siciliana nell’atrio del Collegio dei Gesuiti.

Il concerto inizierà alle 21, secondo il programma ufficiale della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Sul podio ci sarà il direttore francese Fayçal Karoui, mentre Galliano suonerà l’accordéon.

Il programma si aprirà con Le bœuf sur le toit di Darius Milhaud. La seconda parte sarà dedicata alle composizioni di Galliano, tra valse musette, tango, jazz e richiami alla canzone francese.

Saranno eseguiti Petite suite française, Entre elles et moi. Triptyque d’amour, in prima esecuzione italiana, Poème symphonique sur le nom de Claude Nougaro, Madreperla e Tango pour Claude.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione culturale Amici della Musica di Mazara del Vallo insieme al Comune. Il biglietto costa 5 euro ed è disponibile online e alla Voce del Turismo di piazza Chinea.

Parte “Cinema sotto le stelle”

Sempre sabato 18 luglio inizierà “Cinema sotto le stelle”, la rassegna che proseguirà fino al 23 agosto nell’atrio di Santa Caterina. Le proiezioni cominceranno alle 21.30 e il biglietto costerà 3,50 euro.

Il film d’apertura sarà “A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario”, diretto da Kogonada e interpretato da Margot Robbie e Colin Farrell.

La storia segue due sconosciuti che, dopo essersi incontrati a un matrimonio, intraprendono un viaggio fantastico attraverso alcuni momenti decisivi delle loro vite.

Domenica 19 luglio sarà proiettata la commedia “Un bel giorno”, diretta e interpretata da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele.

Il film racconta l’incontro tra due genitori che provano a ricostruire la propria vita sentimentale, nascondendo inizialmente l’uno all’altra le rispettive e numerose famiglie.

Il fine settimana distribuisce così gli appuntamenti in tre luoghi del centro cittadino, mettendo insieme presentazioni letterarie, musica d’autore e cinema all’aperto.



