Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
17/07/2026 10:24:00

Via D’Amelio, a Marsala commemorazione al Museo Borsellino e teatro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/via-d-amelio-a-marsala-commemorazione-al-museo-borsellino-e-teatro-450.jpg

Magistrati e avvocati in toga si ritroveranno domenica 19 luglio al Museo Borsellino di Marsala, nei luoghi in cui Paolo Borsellino lavorò come procuratore della Repubblica.

Il momento di raccoglimento inizierà alle 18.15, in piazza Borsellino 1, nell’anniversario della strage di via D’Amelio. Seguirà, alle 19.30 nel cortile comunale di via Garibaldi, lo spettacolo “Cuntu ca nun torna”.

Magistrati e avvocati in toga

La commemorazione è promossa dalla Sottosezione lilibetana dell’Associazione nazionale magistrati.

La scelta del luogo richiama il legame tra Borsellino e Marsala, dove il magistrato guidò la Procura prima di tornare a Palermo. L’iniziativa riunirà rappresentanti della magistratura e dell’avvocatura per ricordare Borsellino e gli agenti della scorta uccisi il 19 luglio 1992.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Marsala, dell’Ordine degli avvocati, della Procura della Repubblica e del Tribunale di Marsala. 

Il Museo Borsellino aperto al pubblico

Per l’intera giornata il Museo Borsellino sarà liberamente visitabile.

L’apertura è prevista dalle 10 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30. Il museo si trova nell’edificio che ospitò gli uffici della Procura diretta dal magistrato.

Alle 18.15 inizierà il momento commemorativo con magistrati e avvocati in toga.

Lo spettacolo nel cortile comunale

Alle 19.30 la commemorazione proseguirà nel cortile comunale di via Garibaldi con “Cuntu ca nun torna”, spettacolo di poesie, musica e pensieri dedicato ai siciliani che non hanno chinato il capo.

Il lavoro nasce da un’idea di Giovanni Gaudino e Giacomo Bertuglia. In scena ci saranno gli stessi Gaudino e Bertuglia, insieme a Stefania Parrinello, Enrico Stassi e Teresa Coraci. 

La giornata del 19 luglio unirà così la visita ai luoghi di lavoro di Paolo Borsellino, il raccoglimento istituzionale e il racconto teatrale della resistenza civile alla mafia.



Sociale | 2026-07-17 10:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/1784276277-0-lucia-sciacca-nuova-presidente-del-rotary-club-marsala.jpg

Lucia Sciacca nuova presidente del Rotary Club Marsala 

Una serata all’insegna della partecipazione, dei riconoscimenti e della continuità ha segnato il nuovo corso del Rotary Club Marsala. Con la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, il presidente uscente Antonio...







Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185223-0-da-marsala-a-favignana-la-rete-commerciale-internazionale-di-colomba-bianca-scopre-il-territorio.jpg

Da Marsala a Favignana: la rete commerciale internazionale di Colomba...