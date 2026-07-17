Lucia Sciacca nuova presidente del Rotary Club Marsala 

17/07/2026 10:45:00

Una serata all’insegna della partecipazione, dei riconoscimenti e della continuità ha segnato il nuovo corso del Rotary Club Marsala. Con la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, il presidente uscente Antonio Giovanni De Vita ha concluso il proprio mandato, consegnando il collare della guida del Club alla nuova presidente Lucia Sciacca, che accompagnerà il sodalizio nell’anno rotariano 2026/2027.

Un momento simbolico che rappresenta il passaggio di responsabilità tra due presidenti e, allo stesso tempo, la continuità dei valori rotariani al servizio del territorio.

Autorità rotariane e istituzionali presenti

Alla cerimonia hanno partecipato numerose rappresentanze del mondo rotariano, istituzionale e militare, a conferma del ruolo consolidato del Club nel tessuto cittadino.

Presenti i Past Governatori Gaetano Lo Cicero e Giovanni Vaccaro, la Prefetta Distrettuale Marilia Turco e gli assistenti del Governatore Francesco Bambina e Francesco Paolo Sieli.

Non sono mancate le autorità locali: la sindaca di Marsala Andreana Patti, l’onorevole Stefano Pellegrino, il comandante del 37° Stormo Colonnello Daniele Mastroberti, il comandante dell’82° Centro SAR Tenente Colonnello Nicolò Nicolosi e il comandante del 135° Gruppo Radar Capitano Daniele Mancuso.

Presenti anche esponenti del mondo ecclesiastico, imprenditoriale e delle professioni, insieme ai rappresentanti del Rotaract e dell’Interact Club Marsala.

Il bilancio del presidente uscente

Prima del passaggio ufficiale della guida del Club, Antonio Giovanni De Vita ha ripercorso l’attività svolta durante il proprio anno di presidenza, caratterizzato da numerose iniziative e progetti.

Nel corso della serata sono stati premiati gli sponsor che hanno sostenuto il progetto “InternetGenesi Italia” ed è stata consegnata una targa di riconoscenza a Francesco Bambina per il lavoro svolto come Assistente del Governatore uscente.

Particolarmente significativo anche il conferimento della “Paul Harris Fellow”, la più alta onorificenza rotariana, assegnata a tre personalità che si sono distinte per il loro impegno nei confronti del Club: Aldo Galileo, Vincenzo Trapani e Pietro Agate.

Tre nuovi ingressi nel Club

La serata ha rappresentato anche un momento di crescita per il Rotary Club Marsala, con l’ingresso di tre nuovi soci:

· Alessandro Laudicina;

· Luigi Ampola;

· Antonino Marra.

I nuovi membri sono stati presentati rispettivamente dai soci Daniele Pizzo, Vincenzo Trapani e dallo stesso presidente uscente De Vita.

Lucia Sciacca presenta la nuova squadra

Dopo il passaggio del collare, la nuova presidente Lucia Sciacca ha illustrato le linee guida del proprio anno sociale e presentato la squadra che la accompagnerà nel percorso di guida del Club.

Tra gli incarichi figurano:

· Giovanni Conticelli, vicepresidente;

· Andrea Pipitone, presidente eletto;

· Antonino Genovese, segretario;

· Salvatore Bottone, prefetto;

· Daniele Pizzo, segretario esecutivo confermato.

La cerimonia si è conclusa con il tradizionale tocco della campana da parte della nuova presidente e con la consegna a Francesco Paolo Sieli del libro celebrativo del 50° anniversario del Rotary Club Marsala e del nuovo gagliardetto.

Un passaggio di consegne che ha unito memoria e futuro, confermando il ruolo del Rotary Club Marsala come punto di riferimento per iniziative sociali, culturali e di servizio alla comunità.



