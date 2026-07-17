Marsala piange Filippo Pavia, storico dipendente del Comune: aveva 57 anni

17/07/2026 13:02:00

Lutto al Comune di Marsala per la scomparsa di Filippo Pavia, dipendente comunale di 57 anni, in servizio da oltre trent'anni nell'amministrazione. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amministratori e quanti hanno avuto modo di conoscerlo nel corso della sua lunga attività professionale.

Perito agrario, Pavia svolgeva l'incarico di istruttore tecnico allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), dove era un punto di riferimento per colleghi e cittadini grazie all'esperienza maturata in oltre tre decenni di servizio.

A nome dell'Amministrazione comunale, la sindaca Andreana Patti e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Maniscalco hanno espresso il proprio cordoglio istituzionale, estendendo la vicinanza della Giunta e del Consiglio comunale alla famiglia.

Anche tutti i colleghi del Comune si sono stretti attorno ai familiari, esprimendo affetto e vicinanza alla moglie e ai figli in questo momento di dolore.

I funerali di Filippo Pavia saranno celebrati domani, alle 11, nella Chiesa Maria Santissima Annunziata, in via Conte Agostino Pepoli, a Trapani.