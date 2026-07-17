Paceco: Pietro Valenti entra in Consiglio comunale dopo la surroga di Maria Basiricò

17/07/2026 00:00:00

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Paceco. Dopo la surroga della consigliera comunale e assessora Maria Basiricò, è subentrato ufficialmente Pietro Valenti, che assume così la carica di nuovo consigliere comunale. A darne comunicazione è il Circolo del Partito Democratico di Paceco, che ha espresso il proprio ringraziamento a Basiricò per il lavoro svolto in Consiglio e per l’impegno portato avanti a favore della comunità.

Il ringraziamento a Maria Basiricò

Il Pd locale ha sottolineato il ruolo svolto dalla consigliera uscente, augurandole un proficuo proseguimento dell’attività all’interno della giunta municipale, dove continuerà a ricoprire l’incarico di assessora.

La surroga consente ora al Partito Democratico di Paceco di tornare ad avere una propria rappresentanza diretta all’interno dell’assemblea consiliare.

Valenti: “Metterò esperienza e impegno al servizio dei cittadini”

Il neo consigliere Pietro Valenti ha accolto il nuovo incarico istituzionale ringraziando per la fiducia ricevuta e assicurando il proprio impegno per il territorio.

«Metterò l’esperienza maturata come amministratore e nella militanza politica a completa disposizione di tutti – ha dichiarato Valenti –. Il mio impegno sarà costantemente orientato ad ascoltare, comprendere e risolvere i problemi reali dei cittadini, lavorando con responsabilità nell’interesse esclusivo del territorio».

Valenti ha inoltre ribadito la volontà di operare «in stretto coordinamento con il partito e nel pieno rispetto delle istituzioni comunali».

Il Circolo Pd di Paceco ha infine rivolto al nuovo consigliere gli auguri di buon lavoro per lo svolgimento del mandato e per il nuovo percorso istituzionale.



