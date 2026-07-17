Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a Favignana

17/07/2026 14:52:00

Sul set di The Odyssey di Christopher Nolan a Favignana — uno dei progetti cinematografici più attesi e blindati degli ultimi anni — tra i professionisti al lavoro c'era anche un'impresa marsalese: la DGR Multiservice di Rosario Di Giovanni.

Specializzata in servizi di pulizia professionale, l'azienda è stata chiamata dalla casa di produzione Wildside a presidiare l'igienizzazione dell'intero set. Si è occupata dell'ex Stabilimento Florio della Tonnara di Favignana, dove avevano sede gli uffici della produzione, i bagni, l'area costume, le zone make-up, le aree catering, i camerini delle comparse e degli attori e la lavanderia. E del set più importante: il Castello di Santa Caterina, trasformato nella città di Itaca.La DGR Multiservice ha gestito tutte le aree che richiedevano un presidio costante — Unit base, Marine base, la base di Cala Rotonda, la base di Bue Marino e il castello — mantenendo bagni, aree catering, camerini e set sempre in ordine. Un incarico che, sull'isola delle Egadi, ha richiesto ben più della consueta operatività.

Riprese all'alba, freddo e terreni accidentati

Le cave di tufo di Favignana, scelte dalla produzione per le loro qualità visive, hanno imposto condizioni di lavoro fuori dall'ordinario: trasporto di attrezzature su terreni sconnessi, temperature rigide e tempi serrati tra un ciak e l'altro.

A complicare le cose, la logistica del Castello di Santa Caterina. "I materiali venivano spostati con la funicolare o con l'elicottero", racconta Rosario Di Giovanni. "Ma durante le riprese l'elicottero non si poteva usare: si iniziava molto presto e si finiva tardi, e senza luce gli elicotteri non volano per sicurezza. Così al castello si saliva e si scendeva a piedi".

In quel contesto la squadra ha operato su set, aree make-up e costumi, zone catering e servizi igienici mobili, garantendo standard compatibili con le esigenze di una produzione internazionale. "È stata un'esperienza che ci ha messo a dura prova, sul piano fisico e organizzativo", aggiunge Di Giovanni. "I ritmi del cinema internazionale non concedono pause, ma la squadra ha tenuto, superando ogni imprevisto".

Un'impresa del territorio in una filiera internazionale

La partecipazione di DGR Multiservice alle riprese di The Odyssey è un segnale concreto di come alcune realtà imprenditoriali del trapanese riescano a inserirsi in filiere produttive di primo piano. Ora che il film è arrivato nelle sale, Favignana è sullo schermo di mezzo mondo. Dietro quelle immagini, anche il lavoro di un'impresa di Marsala.

Info

DGR Multiservice — Contrada Conca, 91025 Marsala (TP) Telefono: 328 392 5146

Sito internet: www.dgrmultiservice.it

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



