Marsala, schianto in contrada Dara: suv abbatte palo e travolge auto in sosta. Ferita una donna
Grave incidente intorno alle 21:45 in contrada Dara, a Marsala, dove una Peugeot 3008, condotta da una donna, è finita fuori controllo andando a schiantarsi contro un palo dell'illuminazione pubblica e contro un'auto parcheggiata.
Secondo una prima ricostruzione, il mezzo procedeva a velocità sostenuta quando, per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo. L'impatto è stato violentissimo: il palo della luce è stato completamente sradicato, mentre una Fiat Punto parcheggiata lungo la strada è stata centrata in pieno e scaraventata a circa dieci metri dal punto in cui si trovava.
La donna alla guida del SUV è ferita, a terra, in attesa dell'arrivo del personale del 118. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertarne le cause.
La violenza dell'impatto ha impressionato i presenti: i danni riportati dai veicoli fanno comprendere la forza dell'urto. Solo per una fortunata coincidenza, al momento dell'incidente non vi erano persone nei pressi della Fiat Punto in sosta, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più gravi.
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