Marsala: incidente stradale per l'ex vice sindaco Agostino Licari

17/07/2026 09:48:00

È Agostino Licari, l'ex vice sindaco di Marsala, il conducente dello scooter rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sul Lungomare Colonnello Maltese a Marsala.

Licari, stava raggiungendo il posto di lavoro percorrendo il lungomare in direzione nord, quando è rimasto coinvolto nello scontro con una Hyundai nera che si sarebbe immessa da una strada laterale.

La vettura, condotta da una donna, sarebbe uscita da una via dove è presente il segnale di stop, senza concedere la precedenza allo scooter in transito. Ad avere la peggio è stato l'ex amministratore.

Ricoverato in Ortopedia

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato fratture scomposte al piede e alla caviglia, che hanno reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia.

Dalla redazione di Tp24 ad Agostino Licari gli auguri di una pronta e completa guarigione.



