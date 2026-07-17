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Cronaca

» Incidenti
17/07/2026 09:48:00

Marsala: incidente stradale per l'ex vice sindaco Agostino Licari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/marsala-incidente-stradale-per-l-ex-vice-sindaco-agostino-licari-450.jpg

 È Agostino Licari, l'ex vice sindaco di Marsala, il conducente dello scooter rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri mattina sul Lungomare Colonnello Maltese a Marsala.

Licari, stava raggiungendo il posto di lavoro percorrendo il lungomare in direzione nord, quando è rimasto coinvolto nello scontro con una Hyundai nera che si sarebbe immessa da una strada laterale.

 

La vettura, condotta da una donna, sarebbe uscita da una via dove è presente il segnale di stop, senza concedere la precedenza allo scooter in transito. Ad avere la peggio è stato l'ex amministratore.

 

Ricoverato in Ortopedia

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure prima del trasferimento all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato fratture scomposte al piede e alla caviglia, che hanno reso necessario il ricovero nel reparto di Ortopedia.

 

Dalla redazione di Tp24 ad Agostino Licari gli auguri di una pronta e completa guarigione.









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