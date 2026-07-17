Il Presidente Mattarella scrive ai ragazzi del Sai di Marsala

17/07/2026 12:52:00

Una risposta arrivata dal Quirinale e accolta con grande emozione dai ragazzi del progetto SAI Marsala, gestito dalla Cooperativa Sociale Badia Grande nelle sedi di Vita e Salemi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti risposto alla lettera che i giovani gli avevano inviato in occasione della Festa della Repubblica, nell’ambito del progetto educativo dedicato alla conoscenza della Costituzione italiana e dei principi che ne sono alla base.

Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che ha rappresentato per i ragazzi un riconoscimento del loro percorso di integrazione e partecipazione alla vita della comunità.

Il progetto sulla cittadinanza e i valori della Costituzione

La lettera al Capo dello Stato è nata all’interno del progetto “Cittadinanza”, un percorso attraverso il quale i giovani hanno approfondito la storia della Repubblica, i principi fondamentali della Costituzione e i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Durante le attività, i ragazzi hanno studiato gli articoli della Carta costituzionale, partecipato a momenti di confronto e laboratori, raccontando anche le proprie esperienze personali: il viaggio lasciato alle spalle, il percorso di accoglienza e il desiderio di costruire un nuovo futuro in Italia.

Proprio da questo confronto è nata la scelta di scrivere al Presidente Mattarella, condividendo il significato che quei valori assumono per chi arriva da altri Paesi e cerca un nuovo percorso di vita.

La risposta del Presidente Mattarella

A distanza di tempo è arrivata la risposta del Quirinale.

«Vi ringrazio molto della vostra lettera e delle belle e significative espressioni che vi avete scritto – ha scritto il Presidente Mattarella –. Grazie per l’esposizione della bandiera e per l’adesione ai principi della Costituzione. Vi rinnovo gli auguri più grandi per il vostro futuro».

Parole che hanno suscitato entusiasmo tra i ragazzi e tra gli operatori del progetto, che hanno sottolineato il valore umano e istituzionale del messaggio ricevuto.

“L’accoglienza significa anche costruire cittadinanza”

Dalla Cooperativa Badia Grande evidenziano come la risposta del Presidente della Repubblica rappresenti un importante riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente.

«L’accoglienza non può limitarsi a offrire un luogo in cui vivere – spiegano – ma deve costruire conoscenza, consapevolezza e cittadinanza».

Un percorso che passa dalla conoscenza dei diritti e dei doveri, dalla partecipazione e dalla possibilità per i giovani accolti di sentirsi parte integrante della comunità nella quale oggi vivono.

La lettera di Mattarella diventa così un simbolo del valore dell’educazione civica e dell’inclusione: un messaggio rivolto ai ragazzi del SAI Marsala, ma anche a tutti coloro che lavorano ogni giorno per trasformare l’accoglienza in un percorso concreto di integrazione.



