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Economia
17/07/2026 19:01:00

Sicilia, torna "YES I START UP": corsi gratuiti per i giovani che vogliono fare impresa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/1784307822-0-sicilia-torna-yes-i-start-up-corsi-gratuiti-per-i-giovani-che-vogliono-fare-impresa.jpg

Riparte in Sicilia "YES I START UP – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia", il programma promosso nell'ambito del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 che punta a sostenere i giovani intenzionati ad avviare un'attività imprenditoriale.

L'iniziativa, coordinata dall'Ente Nazionale per il Microcredito, offre percorsi di formazione completamente gratuiti dedicati all'autoimpiego e alla creazione di nuove imprese, accompagnando i partecipanti dalla nascita dell'idea fino alla predisposizione del business plan e alla ricerca dei finanziamenti.

 

Chi può partecipare

Il programma è rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni (35 anni non ancora compiuti) residenti in Sicilia che si trovano in condizione di NEET, disoccupati, inoccupati o inattivi.

L'obiettivo è fornire competenze pratiche per trasformare un progetto imprenditoriale in un'attività concreta, attraverso un percorso di orientamento specialistico e formazione.

 

Cosa prevede il percorso

I corsi consentiranno ai partecipanti di:

·        sviluppare e perfezionare la propria idea d'impresa;

·        analizzare il mercato di riferimento;

·        definire il modello organizzativo e gestionale;

·        redigere il business plan;

·        ricevere assistenza per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali dedicati alle start-up.

La partecipazione è gratuita.

 

Al via l'accreditamento degli enti

In questa fase il bando riguarda l'accreditamento dei soggetti che organizzeranno i corsi sul territorio.

Potranno candidarsi scuole di formazione, enti accreditati, università, agenzie per il lavoro e docenti qualificati, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico 1162/2025.

La finestra per l'accreditamento resterà aperta fino al 31 ottobre 2027.

Come partecipare

I giovani interessati dovranno attendere la pubblicazione dell'elenco ufficiale degli enti accreditati che organizzeranno i corsi nelle diverse province siciliane. Saranno questi soggetti a raccogliere le iscrizioni e ad avviare le attività formative.

L'iniziativa rientra nelle politiche regionali per favorire l'occupazione giovanile e sostenere la nascita di nuove imprese attraverso strumenti di accompagnamento e formazione specializzata.









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