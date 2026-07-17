Sicilia, torna "YES I START UP": corsi gratuiti per i giovani che vogliono fare impresa

Riparte in Sicilia "YES I START UP – Formarsi per diventare imprenditore/imprenditrice in Sicilia", il programma promosso nell'ambito del PR FSE+ Sicilia 2021-2027 che punta a sostenere i giovani intenzionati ad avviare un'attività imprenditoriale.
L'iniziativa, coordinata dall'Ente Nazionale per il Microcredito, offre percorsi di formazione completamente gratuiti dedicati all'autoimpiego e alla creazione di nuove imprese, accompagnando i partecipanti dalla nascita dell'idea fino alla predisposizione del business plan e alla ricerca dei finanziamenti.
Chi può partecipare
Il programma è rivolto ai giovani tra i 18 e i 34 anni (35 anni non ancora compiuti) residenti in Sicilia che si trovano in condizione di NEET, disoccupati, inoccupati o inattivi.
L'obiettivo è fornire competenze pratiche per trasformare un progetto imprenditoriale in un'attività concreta, attraverso un percorso di orientamento specialistico e formazione.
Cosa prevede il percorso
I corsi consentiranno ai partecipanti di:
· sviluppare e perfezionare la propria idea d'impresa;
· analizzare il mercato di riferimento;
· definire il modello organizzativo e gestionale;
· redigere il business plan;
· ricevere assistenza per l'accesso ai finanziamenti nazionali e regionali dedicati alle start-up.
La partecipazione è gratuita.
Al via l'accreditamento degli enti
In questa fase il bando riguarda l'accreditamento dei soggetti che organizzeranno i corsi sul territorio.
Potranno candidarsi scuole di formazione, enti accreditati, università, agenzie per il lavoro e docenti qualificati, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico 1162/2025.
La finestra per l'accreditamento resterà aperta fino al 31 ottobre 2027.
Come partecipare
I giovani interessati dovranno attendere la pubblicazione dell'elenco ufficiale degli enti accreditati che organizzeranno i corsi nelle diverse province siciliane. Saranno questi soggetti a raccogliere le iscrizioni e ad avviare le attività formative.
L'iniziativa rientra nelle politiche regionali per favorire l'occupazione giovanile e sostenere la nascita di nuove imprese attraverso strumenti di accompagnamento e formazione specializzata.