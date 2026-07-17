Marsala: il Comune affida l'area di sgambamento cani a Porticella

Il Comune di Marsala ha avviato la procedura per affidare la gestione dell'area di sgambamento cani di Porticella, situata in piazza Marconi.
Il Settore Pianificazione ha infatti pubblicato un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di associazioni ed enti interessati a gestire lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe.
Chi può partecipare
Possono candidarsi le associazioni di volontariato, le associazioni animaliste e cinofile e gli Enti del Terzo Settore che perseguono finalità compatibili con il servizio richiesto. L'affidamento avverrà attraverso una convenzione con il Comune di Marsala e avrà una durata di tre anni.
Domande entro il 20 luglio
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 20 luglio, seguendo le modalità indicate nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Con questa iniziativa l'amministrazione punta ad assicurare una gestione continuativa dell'area di sgambamento, garantendo manutenzione, fruibilità e servizi adeguati per i proprietari di cani che utilizzano quotidianamente lo spazio di Porticella.