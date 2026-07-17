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» Dai Comuni
17/07/2026 17:15:00

Marsala: delegazione dell'ANPI incontra la sindaca Patti

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La ricollocazione della lapide dedicata al Milite Ignoto, la manutenzione della toponomastica dedicata ai partigiani e l'assegnazione di una nuova sede comunale. Sono questi i principali temi affrontati nel corso dell'incontro che si è svolto a Palazzo Municipale tra una delegazione dell'Anpi di Marsala e la sindaca Andreana Patti.

La delegazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia era guidata dal presidente Gaspare Galfano e comprendeva anche la consigliera Giuseppina Passalacqua e il presidente emerito Pino Nilo.

 

Nel corso del confronto, l'Anpi ha illustrato all'amministrazione comunale le proprie richieste, a partire dalla ricollocazione della lapide del Milite Ignoto e dalla necessità di interventi di manutenzione nei luoghi cittadini dedicati alla memoria della Resistenza e dei partigiani.

La sindaca Patti ha manifestato disponibilità ad avviare sopralluoghi sia nella Cappella Militare sia nei siti interessati dalla cosiddetta "toponomastica partigiana", per verificare gli interventi necessari.

 

Per quanto riguarda la richiesta di una nuova sede comunale da destinare all'associazione, l'amministrazione ha fatto sapere che la questione sarà approfondita con i competenti uffici del Comune. Al termine dell'incontro, il presidente Galfano ha ringraziato la sindaca e l'amministrazione per la disponibilità dimostrata, ribadendo la piena collaborazione dell'Anpi Marsala per future iniziative istituzionali dedicate alla memoria storica e ai valori della Costituzione.

 









Native | 17/07/2026
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