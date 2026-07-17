Castelvetrano: al via la Ztl estiva a Marinella e Selinunte

17/07/2026 02:00:00

Scattano le Zone a traffico limitato nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte. Con l'ordinanza dirigenziale n. 167 del 14 luglio 2026, il Comune di Castelvetrano ha reso operative le limitazioni alla circolazione nelle due località balneari, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, la vivibilità e la gestione della mobilità durante la stagione estiva.

Le Ztl resteranno in vigore ogni anno dal 14 luglio al 31 agosto, interessando le ore serali e notturne, quando aumenta l'afflusso di residenti e turisti.

Gli orari delle limitazioni

A Marinella di Selinunte il divieto di transito sarà attivo dalle 21.30 alle 3 del mattino.

A Triscina di Selinunte, invece, la Ztl entrerà in funzione dalle 21 all'1 del giorno successivo.

L'ordinanza disciplina anche il rilascio delle autorizzazioni per le categorie che hanno diritto ad accedere alle aree interessate.

Pass per residenti e attività

Potranno ottenere il pass i residenti, le attività commerciali, le strutture ricettive e le altre categorie previste dal provvedimento comunale.

Resterà sempre garantito il transito ai mezzi di soccorso, alle forze dell'ordine e ai servizi pubblici.

L'amministrazione comunale invita gli aventi diritto a richiedere tempestivamente le autorizzazioni, così da evitare sanzioni e consentire una gestione ordinata degli accessi durante il periodo estivo.

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Castelvetrano, dalla Regione 132 mila euro per nuove telecamere con intelligenza artificiale

Un nuovo sistema di videosorveglianza con tecnologie basate anche sull'intelligenza artificiale sarà installato nelle borgate di Triscina e Marinella di Selinunte.

La Regione Siciliana ha finanziato il progetto "Castelvetrano sicura e intelligente", destinando al Comune 132.507,64 euro per rafforzare il controllo del territorio.

Telecamere contro degrado e abbandono dei rifiuti

Le risorse consentiranno di installare telecamere di ultima generazione nelle due località balneari, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e contrastare fenomeni come l'abbandono illecito dei rifiuti.

Le nuove apparecchiature supporteranno anche l'attività delle forze dell'ordine, offrendo strumenti tecnologici più avanzati per il monitoraggio del territorio.

Lentini: "Un altro passo per il rilancio delle borgate"

«Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di rilancio delle nostre borgate – ha commentato il sindaco Giovanni Lentini –. Vogliamo offrire a cittadini, residenti e turisti un territorio più sicuro, più controllato e più decoroso».

Secondo il primo cittadino, le nuove tecnologie contribuiranno a prevenire gli illeciti, tutelare l'ambiente e rendere più efficace il lavoro delle forze dell'ordine.

Dopo il finanziamento regionale, gli uffici comunali dovranno ora predisporre la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e la successiva installazione del nuovo sistema di videosorveglianza.



