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Cultura
17/07/2026 11:44:00

Trapani, “Omaggio a Paolo” torna alla Casina delle Palme 

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Due giornate per ricordare Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, partendo dalle trasformazioni della criminalità organizzata. Venerdì 17 e sabato 18 luglio la Casina delle Palme di Trapani ospiterà “Omaggio a Paolo – Festival della legalità”, promosso dall’associazione Alphaomega Ets.

La manifestazione, organizzata dal 2001, affianca al ricordo della strage di via D’Amelio un confronto sui cambiamenti del fenomeno mafioso. L’ingresso agli appuntamenti sarà gratuito fino all’esaurimento dei posti.

Il confronto sui nuovi volti della mafia

Il programma si aprirà venerdì 17 luglio alle 19 con il talk “I nuovi volti della mafia”.

Il dibattito sarà dedicato a una criminalità meno esposta rispetto al passato, ma ancora capace di infiltrarsi nell’economia, nelle istituzioni e nella società. Al centro ci saranno gli strumenti necessari per riconoscerne l’evoluzione e contrastarne le nuove forme.

Interverranno Alfredo Balsamo, presidente della Prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Palermo; Raoul Russo, componente della Commissione parlamentare Antimafia; Davide Brillo, assessore del Comune di Castelvetrano; Giovanni Mantovani, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano; e Bartolo Giglio, presidente di Alphaomega Ets.

Sono stati invitati anche il prefetto, il questore, il presidente del Tribunale di Trapani e il sindaco del capoluogo. A moderare l’incontro sarà Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas.

«Abbiamo voluto concentrare il convegno sul tema dei nuovi volti della mafia – spiega Bartolomeo Giglio – per offrire una riflessione aggiornata su un fenomeno che cambia nel tempo, ma continua a rappresentare una minaccia per il territorio e per il Paese».

I concerti alla Casina delle Palme

La prima serata proseguirà alle 21 con il concerto del Mauro Carpi Quintet.

Sabato 18 luglio, alle 21.30, sarà invece la volta di Lina Gervasi, che chiuderà la manifestazione con la sua esibizione.

Musica e approfondimento civile compongono così il programma di un’iniziativa nata per ricordare Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, assassinati il 19 luglio 1992.

“Omaggio a Paolo” rientra nel calendario estivo della Casina delle Palme, che conferma gli appuntamenti di venerdì 17 e sabato 18 luglio. 

La manifestazione intende tenere insieme memoria e presente: ricordare la strage, ma anche interrogarsi su come la mafia sia cambiata e su quali responsabilità spettino oggi alle istituzioni e alla società civile.









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