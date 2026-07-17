Mazara del Vallo, Ester Rizzo racconta Bertha Benz a “In…chiostro d’autore”

Una donna rimasta a lungo ai margini del racconto ufficiale, nonostante il suo ruolo decisivo nella nascita dell’automobile. Venerdì 17 luglio, alle 21.30, Ester Rizzo sarà ospite della rassegna “In…chiostro d’autore” al Civic Center di Mazara del Vallo.
La scrittrice presenterà “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia”, pubblicato da Navarra Editore. A dialogare con lei sarà Catia Catania. L’ingresso è libero.
La donna che mise alla prova l’automobile
Il romanzo racconta la vita di Bertha Benz, moglie di Karl Benz e figura determinante nello sviluppo e nell’affermazione della prima automobile.
Nell’agosto del 1888, accompagnata dai due figli, Bertha guidò il veicolo costruito dal marito da Mannheim a Pforzheim. Fu il primo viaggio automobilistico su lunga distanza: circa cento chilometri all’andata, affrontati su strade nate per le carrozze, senza stazioni di servizio né officine.
Durante il percorso risolse guasti e difficoltà tecniche, dimostrando che l’invenzione non era soltanto un esperimento, ma un mezzo capace di viaggiare realmente. Quella prova attirò l’attenzione del pubblico e contribuì in maniera decisiva al futuro dell’automobile.
Un talento oscurato dalla fama del marito
Ester Rizzo ricostruisce la vicenda attraverso una biografia romanzata che mette al centro l’intelligenza, la determinazione e la capacità di innovare di Bertha.
Vissuta nella seconda metà dell’Ottocento, in una società che limitava fortemente l’accesso delle donne allo studio e alle discipline scientifiche, Bertha poté contare su una famiglia aperta alla sua formazione.
Anche dopo il matrimonio e la nascita di cinque figli continuò a interessarsi di ricerca e tecnologia, partecipando concretamente al progetto imprenditoriale del marito. Il suo contributo, tuttavia, rimase a lungo coperto dalla notorietà di Karl Benz.
Il secondo appuntamento della rassegna
Quello con Ester Rizzo è il secondo incontro della nona edizione di “In…chiostro d’autore”, organizzata dalla Libreria Lettera22 con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e nell’ambito del Patto per la Lettura.
La manifestazione fa parte della Rete dei Festival letterari del Trapanese e proseguirà fino al 30 agosto.
Per le serate della rassegna, il cortile esterno del Civic Center viene trasformato in un caffè letterario, con libri, divani e un angolo bar.
Dopo il successo di “Camicette bianche”, dedicato alle lavoratrici morte nell’incendio della fabbrica Triangle di New York, Ester Rizzo torna così a raccontare una figura femminile che ha contribuito a cambiare la storia, ma il cui nome è rimasto troppo a lungo in secondo piano.