Erice, alle Torri del Balio “Il giardino nel deserto” di Mariza D’Anna

17/07/2026 14:28:00

Una storia familiare tra Sicilia e Libia, raccontata attraverso parole, canto e pianoforte. Martedì 28 luglio, alle 21, le Torri del Balio di Erice ospiteranno “Il giardino nel deserto”, concerto narrato tratto dalle opere di Mariza D’Anna.

Lo spettacolo riprende pagine dei romanzi Il ricordo che se ne ha e La casa di Shara Band Ong. Tripoli. L’ingresso è libero.

Una famiglia siciliana nella Libia del Novecento

Il racconto segue la vicenda di una famiglia siciliana arrivata a Tripoli alla fine degli anni Venti. Il bisnonno Francesco lascia l’Isola e ottiene in concessione terreni desertici, trasformati negli anni in un’azienda agricola.

La storia attraversa quattro generazioni e arriva fino alla pronipote, cresciuta in Libia prima del ritorno forzato in Italia nel 1970, dopo le confische disposte dal regime di Muammar Gheddafi.

Nel mezzo ci sono la colonizzazione fascista, la violenza subita dalle popolazioni locali, la vita della comunità italiana e la costruzione di un’identità sospesa tra due sponde del Mediterraneo.

Parole, pianoforte e canto

Mariza D’Anna sarà la voce narrante dello spettacolo. Al piano duo ci saranno Paola Biondi e Debora Brunialti, mentre la parte vocale sarà affidata al soprano Sara di San Teodoro.

Il programma musicale comprende brani di Johann Sebastian Bach, Sergej Rachmaninov e George Gershwin, insieme alle composizioni di Carla Magnan e Carla Rebora.

Musica e racconto accompagneranno il passaggio dalla memoria privata alla storia collettiva: l’infanzia a Tripoli, i rapporti tra comunità differenti, il deserto trasformato in terra coltivata e infine l’abbandono di quella che, per molti italiani, era ormai diventata casa.

Dai romanzi alla scena

Il ricordo che se ne ha, pubblicato nel 2017, ricostruisce la storia della famiglia attraverso fotografie, testimonianze e ricordi tramandati.

La casa di Shara Band Ong, uscito nel 2021, concentra invece lo sguardo sull’infanzia della piccola Tea in un palazzo multietnico di Tripoli, abitato da famiglie di lingue, provenienze e religioni diverse.

Da questi due libri nasce Il giardino nel deserto, una nuova forma narrativa che affida alla voce e alla musica il compito di tenere insieme esilio, appartenenza e memoria.

L’appuntamento è per martedì 28 luglio, alle 21, alle Torri del Balio di Erice. Lo spettacolo è inserito nel calendario estivo promosso dal Comune. L’ingresso è libero.



