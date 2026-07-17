A San Vito Lo Capo il Premio Amnesty del SiciliAmbiente Film Festival

17/07/2026 15:46:00

Ieri sera, a San Vito Lo Capo, è stato assegnato il Premio Amnesty International nell’ambito della diciottesima edizione del SiciliAmbiente Film Festival, la rassegna dedicata al cinema, all’ambiente, alla sostenibilità e ai diritti umani.

A ricevere il riconoscimento è stato il cortometraggio “Last Star of the Horoscope”, premiato per la capacità di raccontare una delle conseguenze meno conosciute della guerra in Ucraina: la negazione del diritto all’istruzione.

«La guerra produce enormi vittime civili, spezza famiglie e recide legami affettivi», si legge nelle motivazioni. «Meno conosciuto è l’impatto su un diritto fondamentale, quello all’istruzione. La guerra interrompe la frequenza scolastica, mentre le bombe colpiscono anche le scuole adibite a rifugi. Nelle zone dell’Ucraina occupate dalla Russia sono stati imposti i programmi scolastici di Mosca e chi non si è adeguato ha subito gravi conseguenze».

L’opera mostra come, in uno dei Paesi che accolgono le persone rifugiate, si cerchi di proteggere tra molte difficoltà il diritto allo studio, in attesa che bambini e ragazzi possano tornare a esercitarlo nel proprio Paese.

La consegna del premio si inserisce nella collaborazione tra Amnesty International e SiciliAmbiente, un rapporto avviato circa quindici anni fa e diventato uno degli elementi caratterizzanti del festival. Attraverso il cinema, la manifestazione porta ogni anno all’attenzione del pubblico storie legate alle violazioni dei diritti umani, ai conflitti, alle migrazioni, alla tutela dell’ambiente e alle diverse forme di resistenza civile.

Il SiciliAmbiente Film Festival si svolge a San Vito Lo Capo dal 13 al 18 luglio, con proiezioni, incontri, dibattiti e iniziative culturali tra il giardino di Palazzo La Porta, in via del Mulino 19, e l’Anfiteatro di via Faro. Gli appuntamenti serali iniziano alle 19.30 e sono a ingresso gratuito.

Anche nel territorio trapanese è attivo un gruppo locale di Amnesty International, impegnato nella sensibilizzazione e nella promozione dei diritti umani attraverso incontri, campagne e raccolte di firme.

Per conoscere le prossime iniziative è possibile seguire la pagina Instagram di Amnesty Trapani.



