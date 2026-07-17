Marsala: il cordoglio dell'associazione magistrati per la scomparsa della giudice Amato 

17/07/2026 17:20:00

La Sottosezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa della giudice Annalisa Amato, ricordandone le grandi qualità professionali e umane.

In una nota, i magistrati marsalesi descrivono Amato come una collega «apprezzata per le sue eccezionali qualità professionali e per le sue indiscutibili doti umane», sottolineando il ruolo che ha ricoperto all'interno del Tribunale di Marsala e dell'Associazione.

L'ANM evidenzia come la magistrata sia stata «un elemento insostituibile della magistratura marsalese e dell'Associazione tutta», ricordando il costante impegno, l'affetto dimostrato nei confronti dell'organismo associativo e la disponibilità che ha continuato a garantire fino agli ultimi giorni, offrendo «il suo consiglio, la sua saggezza e la sua presenza».

Il messaggio si conclude con la vicinanza alla famiglia della giudice: «Il pensiero di tutti i magistrati marsalesi si rivolge alla famiglia, unendosi al dolore della stessa».

La scomparsa di Annalisa Amato lascia un vuoto profondo nella magistratura marsalese, dove era stimata non solo per la competenza professionale, ma anche per le qualità umane che ne hanno caratterizzato il percorso.



