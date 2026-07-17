Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/07/2026 17:20:00

Marsala: il cordoglio dell'associazione magistrati per la scomparsa della giudice Amato 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/marsala-il-cordoglio-dell-associazione-magistrati-per-la-scomparsa-della-giudice-amato-450.jpg

La Sottosezione di Marsala dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa della giudice Annalisa Amato, ricordandone le grandi qualità professionali e umane.

 

In una nota, i magistrati marsalesi descrivono Amato come una collega «apprezzata per le sue eccezionali qualità professionali e per le sue indiscutibili doti umane», sottolineando il ruolo che ha ricoperto all'interno del Tribunale di Marsala e dell'Associazione.

L'ANM evidenzia come la magistrata sia stata «un elemento insostituibile della magistratura marsalese e dell'Associazione tutta», ricordando il costante impegno, l'affetto dimostrato nei confronti dell'organismo associativo e la disponibilità che ha continuato a garantire fino agli ultimi giorni, offrendo «il suo consiglio, la sua saggezza e la sua presenza».

 

Il messaggio si conclude con la vicinanza alla famiglia della giudice: «Il pensiero di tutti i magistrati marsalesi si rivolge alla famiglia, unendosi al dolore della stessa».

La scomparsa di Annalisa Amato lascia un vuoto profondo nella magistratura marsalese, dove era stimata non solo per la competenza professionale, ma anche per le qualità umane che ne hanno caratterizzato il percorso.

 









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo