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Cronaca
17/07/2026 09:18:00

Buongiorno24 di Venerdì 17 Luglio 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/1784272868-0-buongiorno24-di-venerdi-17-luglio-2026.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. È l'ultima puntata di questa stagione e, come ogni mattina, raccontiamo e proviamo a capire i fatti più importanti del giorno.

 

Apriremo con la politica siciliana, scossa dall'arresto ai domiciliari del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, coinvolto nell'inchiesta sul Cefpas. Racconteremo cosa contesta la Procura, le conseguenze politiche della vicenda e le richieste delle opposizioni, che chiedono al presidente Renato Schifani di rompere il silenzio. Oggi, intanto, il centrodestra si riunisce per discutere della manovra estiva e delle nomine ancora aperte, mentre a Palermo è attesa la segretaria del Pd Elly Schlein. https://www.tp24.it/2026/07/16/cronaca/corruzione-al-cefpas-arrestato-il-deputato-regionale-gallo/236935

 

Ci occuperemo poi della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha ridotto a nove anni la condanna di Laura Bonafede, l'insegnante di Campobello di Mazara ed ex compagna di Matteo Messina Denaro, confermando però l'accusa di associazione mafiosa. Una decisione che riporta al centro il sistema di protezione che ha consentito al boss di restare latitante per trent'anni.

 

A Marsala sarà il giorno dell'ultimo saluto alla giudice Annalisa Amato. Alle 13.30, nell'atrio del Tribunale, colleghi, avvocati e cittadini renderanno omaggio a una magistrata che ha lasciato un segno profondo per il suo rigore professionale e per l'impegno nella difesa dei diritti delle donne. https://www.tp24.it/2026/07/16/se-ne-sono-andati/marsala-piange-la-giudice-annalisa-amato-magistrato-stimato-e-in-prima-linea-per-i-diritti-delle-donne/236924

 

Parleremo anche della proposta della sindaca Andreana Patti di intitolare un luogo della città al giornalista Tancredi Tarantino, annunciata durante il Festival dell'Impegno contro le Ingiustizie. Un riconoscimento alla sua attività di cronista e al suo impegno civile sui temi dei diritti umani, dell'immigrazione e della giustizia sociale. https://www.tp24.it/2026/07/16/cittadinanza/marsala-la-sindaca-patti-un-intitolazione-per-ricordare-tancredi-tarantino/236926

Ci sposteremo poi nel territorio di San Vito Lo Capo, dove i Carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile del devastante incendio del 2 giugno a Baia Santa Margherita, costato circa venti ettari di macchia mediterranea. Le indagini sono partite dalle testimonianze raccolte subito dopo il rogo.

Ancora cronaca con i controlli straordinari dei Carabinieri a Marsala tra movida e litorali: tre denunce, un arresto e pattuglie a cavallo per presidiare le spiagge durante la stagione estiva.

Guarderemo anche al caldo, con la Sicilia ancora nella morsa dell'anticiclone africano e temperature che superano i quaranta gradi nell'entroterra, mentre resta altissimo il rischio incendi. https://www.tp24.it/2026/07/16/cronaca/la-sicilia-e-un-forno-arriva-il-picco-dell-ondata-di-gran-caldo/236930

Infine parleremo di Trapani, dove prendono il via il restauro della Fontana della Venere e la riqualificazione della piazza dell'ex Mercato del Pesce, mentre prosegue il percorso di recupero della Colombaia con l'affidamento del collaudo statico delle opere.

Con questa puntata si chiude la stagione di Buongiorno24. Grazie a tutti voi che ci avete seguito ogni mattina su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101. Continueremo naturalmente a raccontarvi i fatti ogni giorno su Tp24, ma per la diretta quotidiana l'appuntamento è a settembre, con una nuova stagione di Buongiorno24, sempre insieme per capire le notizie che contano.

 



Cronaca | 2026-07-17 09:18:00
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Buongiorno24 di Venerdì 17 Luglio 2026

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