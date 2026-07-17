Trapani, la Venere torna a sperare: al via i restauri per la fontana e piazza Mercato del Pesce 

17/07/2026 06:00:00

Da mesi mostrava le ferite del tempo, aggravate dai distacchi di alcuni frammenti delle vasche, che avevano riacceso il dibattito sullo stato di conservazione di uno dei simboli più riconoscibili del centro storico di Trapani.

Adesso, per la Fontana della Venere Anadiomene e per piazza ex Mercato del Pesce arriva il momento del recupero: da domani prenderanno il via, in parallelo, il restauro della statua e la riqualificazione della piazza.

L'intervento sulla Venere sarà eseguito dal restauratore specializzato Giuseppe Mantella, con il supporto tecnico sul territorio della restauratrice Elena Vetere di Partenope Restauri.

I lavori saranno svolti in un laboratorio appositamente allestito a Trapani e non inizieranno con l'immediato trasferimento della statua.

Prima, infatti, saranno effettuati gli studi preliminari sul manufatto, che secondo le prime verifiche poggia su un basamento in cemento, elemento che richiede approfondimenti tecnici prima di procedere con lo spostamento e con le operazioni conservative. Il progetto esecutivo ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera della Soprintendenza, mentre l'affidamento dei lavori era stato formalizzato già a giugno.

Parallelamente partirà anche la riqualificazione dell'intera piazza. Domani sarà installato il cantiere dalla ditta Amato Costruzioni; nelle settimane successive inizieranno gli interventi di ripristino degli intonaci e di recupero delle superfici dell'ex Mercato del Pesce, uno degli spazi più rappresentativi del fronte a mare trapanese.

L'intervento rientra nel più ampio programma di Social Housing che comprende gli immobili di via Carreca, l'ex scuola De Rosa e la riqualificazione del Mercato del Pesce, un progetto di rigenerazione urbana che punta a restituire nuova funzione e valore a un'area storica della città.

"Due interventi che guardano al futuro di Trapani, tra tutela del patrimonio e riqualificazione degli spazi pubblici", commenta il sindaco Giacomo Tranchida. "La Venere e piazza ex Mercato del Pesce sono due dei simboli più amati della nostra città. Vederli tornare all'antico splendore, anche entro l'anno per quanto riguarda la Venere, non è soltanto un intervento di riqualificazione, ma un atto di rispetto verso la storia e l'identità di Trapani".

La piazza, progettata nella seconda metà dell'Ottocento dall'architetto Giambattista Talotti, è uno dei luoghi simbolo del centro storico.

Un tempo ospitava il mercato ittico cittadino, mentre oggi resta uno spazio identitario affacciato sul mare, dominato dalla statua della " Signora Fontana", da anni in condizioni di degrado e più volte finita al centro delle polemiche dopo il distacco di alcune parti della fontana.

L'apertura del cantiere segna quindi il passaggio dagli annunci all'avvio concreto di un intervento atteso da tempo, con l'obiettivo di restituire alla città uno dei suoi monumenti più rappresentativi e di rilanciare uno degli scorci più suggestivi del centro storico.



