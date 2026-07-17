Erice, il nuovo campus universitario prende forma: 56 alloggi pronti nel 2027

17/07/2026 15:45:00

Dietro il Polo universitario di San Giuliano il cantiere è ormai entrato nel vivo.

Muri già rifiniti, impianti in fase di realizzazione e spazi che iniziano a delineare quello che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, diventerà il nuovo campus universitario di Erice.

Un intervento che punta a colmare la storica carenza di residenze per gli studenti fuori sede e, al tempo stesso, a ridisegnare un'intera porzione del quartiere.

A fare il punto sull'avanzamento dei lavori è stata la sindaca Daniela Toscano.

"I lavori procedono secondo il cronoprogramma e si concluderanno entro il primo semestre del 2027", ha spiegato la sindaca, sottolineando come l'intervento rappresenti uno dei principali investimenti di rigenerazione urbana del territorio.

Il progetto, inserito nel Programma Integrato per il recupero e la riqualificazione delle città, vale complessivamente 8.922.986 euro: circa 3,9 milioni provengono dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, mentre oltre 5 milioni sono finanziati dall'impresa privata promotrice.

Il cuore dell'intervento sarà rappresentato da 56 alloggi a canone sostenibile destinati agli universitari, con soluzioni abitative di diverse dimensioni, comprese unità accessibili agli studenti con disabilità.

Gli appartamenti saranno dotati di sistemi di domotica e tecnologie ad alta efficienza energetica, nel rispetto degli standard previsti dal Ministero dell'Università.

Ma il campus non sarà soltanto un complesso residenziale. Al piano terra sorgeranno biblioteca, sale coworking, sale riunioni, lavanderie e altri servizi riservati agli studenti, oltre ad attività commerciali pensate per rendere l'area più vivibile e autonoma.

Il progetto comprende anche una nuova viabilità con il collegamento tra via Garaffa e via dei Pescatori, un parcheggio alberato, spazi verdi e opere di urbanizzazione destinate a migliorare l'accessibilità del quartiere.

Il campus sorgerà infatti all'interno della Zona Franca Urbana di San Giuliano e rappresenta uno dei tasselli del più ampio programma di riqualificazione dell'area avviato dal Comune negli ultimi anni.

L'idea del campus universitario non è nuova.

Il progetto affonda le sue radici nel piano di rigenerazione urbana elaborato negli anni scorsi e ha superato un lungo iter amministrativo, fino alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Regione Siciliana e all'avvio dei lavori nel 2025.

L'obiettivo è rafforzare il Polo territoriale dell'Università di Palermo, rendendo Erice più attrattiva per gli studenti fuori sede e creando un contesto capace di coniugare residenzialità, servizi e qualità urbana.

Se il cronoprogramma sarà rispettato, nel corso del 2027 i primi studenti potranno trasferirsi nei nuovi alloggi.

Un passaggio che, oltre a dare risposta alla domanda di residenze universitarie, potrebbe segnare una svolta per l'intero quartiere di San Giuliano, destinato a trasformarsi in un vero campus integrato al servizio della comunità accademica.



