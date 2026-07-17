Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
17/07/2026 15:54:00

Erice, Consiglio aperto sulla Funierice. La maggioranza diserta la seduta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/erice-consiglio-aperto-sulla-funierice-la-maggioranza-diserta-la-seduta-450.jpg

Doveva essere il momento del confronto pubblico sulla gestione di una delle partecipate più importanti del territorio. Si è trasformato, invece, nell'ennesimo scontro politico, durato pochi minuti e con l'amministrazione in contumacia. 

Il Consiglio comunale straordinario e aperto convocato a Erice per discutere della governance della Funierice Service, la società che gestisce la cabinovia Trapani-Erice, si è svolto, secondo l'opposizione, con una pesante assenza: quella della sindaca Daniela Toscano, della giunta e della quasi totalità della maggioranza consiliare.

 

Le minoranze parlano apertamente di una "fuga dal confronto", denunciando quello che definiscono "un silenzio strumentale" proprio su una delle questioni più delicate dell'amministrazione comunale.

La seduta era stata richiesta dall'opposizione per fare chiarezza sulla gestione finanziaria della società partecipata, affrontando un tema che negli ultimi anni è stato al centro di interrogazioni, accessi agli atti e iniziative ispettive promosse in particolare dalla consigliera Simona Mannina, con il sostegno degli altri consiglieri di minoranza.

 

Il Consiglio straordinario arriva al termine di mesi di forti polemiche sulla gestione della Funierice Service, partecipata del Comune di Erice e del Libero Consorzio comunale di Trapani. Negli ultimi mesi il confronto politico si è ulteriormente acceso attorno alla riconferma dell'amministratore unico Gandolfo Spagnuolo, decisa dall'assemblea dei soci nonostante la diffida presentata dall'ex direttore generale Germano Fauci, che aveva contestato la procedura di nomina e richiamato i numerosi contenziosi ancora aperti con la società.

 

I soci hanno confermato Spagnuolo motivando la scelta con i risultati economici ottenuti dalla partecipata, evidenziando l'aumento dei passeggeri e degli incassi registrato nei primi mesi del 2026. Dall'altra parte, l'opposizione continua invece a sostenere che proprio la governance della società richieda un approfondimento politico e istituzionale, richiamando anche le polemiche sorte nei mesi scorsi sulle modalità di selezione del personale stagionale, sugli aumenti tariffari e sulla gestione complessiva della partecipata. È in questo contesto che si inserisce il Consiglio straordinario aperto richiesto dalle minoranze, considerato un'occasione di confronto pubblico su una società strategica per il turismo e la mobilità del territorio.

 

Un controllo che dura da anni

Nel documento diffuso al termine della seduta, l'opposizione rivendica il lavoro ispettivo svolto negli anni.

"Se oggi siamo in grado di contestare dati, cifre, date e anomalie procedurali sulla cabinovia è solo grazie a un meticoloso lavoro di controllo portato avanti in questi anni", affermano i consiglieri, che accusano l'amministrazione di avere scelto ancora una volta "la via del silenzio".

Secondo la nota, la mancata partecipazione della sindaca e della maggioranza rappresenterebbe "un comportamento che non colpisce l'opposizione ma mortifica l'intera istituzione comunale e i cittadini di Erice".

Le minoranze evidenziano come l'unica presenza tra i consiglieri di maggioranza sia stata quella di Marcello Virzì, oltre al presidente del Consiglio comunale, riconoscendogli "il senso del dovere e il rispetto del ruolo istituzionale".

 

Per l'opposizione, quanto accaduto in aula non rappresenta un episodio isolato.

Già nel novembre 2025 un'altra seduta straordinaria dedicata proprio alle criticità della Funierice si svolse senza la partecipazione della sindaca e della maggioranza.

"La trasparenza non si misura con i post sui social - scrivono - ma presentandosi in aula, guardando negli occhi consiglieri e cittadini e rispondendo delle proprie scelte amministrative".

 

Una partita ancora aperta

La vicenda Funierice continua così a rappresentare uno dei principali terreni di scontro politico nel Comune di Erice. 

Da una parte l'amministrazione rivendica i risultati economici raggiunti dalla società e la bontà delle scelte gestionali; dall'altra l'opposizione continua a chiedere piena trasparenza sui conti, sulla governance e sugli atti amministrativi, annunciando che l'attività ispettiva proseguirà.

Al momento non risultano repliche ufficiali della sindaca Daniela Toscano alle accuse formulate durante il Consiglio comunale straordinario.

 

 









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo