Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
17/07/2026 06:00:00

Cappuccinelli, il PINQuA inciampa nel passato: pilastri corrosi, abusi e corsa contro il tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/cappuccinelli-il-pinqua-inciampa-nel-passato-pilastri-corrosi-abusi-e-corsa-contro-il-tempo-450.jpg

Articoli Correlati:

Pilastri corrosi, reti mai censite e il nodo degli abusi edilizi da sanare. Al quartiere Cappuccinelli di Trapani il PINQuA corre verso la scadenza del Pnrr, ma sotto le case sono spuntati problemi che nessuno aveva messo in conto. Il cantiere nato per cancellare anni di degrado oggi deve fare i conti proprio con quello che quegli stessi anni hanno lasciato: sotto terra, dentro i palazzi e nelle carte degli uffici.

 

È l’ultimo round tra lavori, abusivismo e burocrazia. Una corsa contro il calendario che rischia di trasformarsi in un boomerang per l’amministrazione Tranchida, già dentro una lunga fase politica segnata dalla campagna elettorale anticipata e dalla mozione di sfiducia che pesa sul sindaco.

 

Il mix è delicato: rispettare i tempi imposti dal Pnrr, risolvere problemi strutturali imprevisti, mettere ordine nelle irregolarità edilizie e soprattutto evitare che ritardi e costi aggiuntivi possano aprire la strada a nuovi debiti fuori bilancio. Una partita che, alla fine, ricadrebbe sul Comune e quindi sui cittadini.

Il PINQuA dei Cappuccinelli è uno degli interventi più importanti degli ultimi anni: un progetto da circa 30 milioni di euro per riqualificare un intero quartiere popolare. Ma appena il cantiere è entrato nel vivo sono arrivate le sorprese.

 

 

Durante gli interventi sono emersi pilastri con ferri deteriorati e situazioni strutturali peggiori rispetto alle previsioni iniziali. Nel sottosuolo, invece, gli operai hanno trovato reti e collegamenti mai censiti, elementi che hanno imposto verifiche e rallentamenti.

 

I residenti, attraverso il comitato guidato da Vincenzo Miceli, non nascondono le preoccupazioni: il timore è che i tempi si allunghino e che il quartiere rimanga ancora un cantiere. Alcune criticità, denunciano, sarebbero state risolte, altre restano aperte. C’è chi convive da mesi con ponteggi, lavori davanti casa e disagi quotidiani.

 

Il Comune, però, assicura che il cronoprogramma non cambia. L’ingegnere Orazio Amenta ha ricordato che i tempi sono stati rivisti alla luce delle difficoltà incontrate, ma l’obiettivo resta chiudere gli interventi. La conclusione dei lavori è prevista entro agosto, con l’aumento delle maestranze e un’accelerazione del cantiere.

 

La strategia è aprire più fronti contemporaneamente: più operai, più squadre e una richiesta di circa un milione di euro aggiuntivo per coprire gli interventi emersi in corso d’opera.

 

Resta anche il capitolo degli abusi edilizi. Per chiudere definitivamente la partita servirà regolarizzare le difformità accumulate negli anni. Un passaggio che passa anche dalla costituzione dei condomini, necessaria per gestire le pratiche senza lasciare centinaia di singoli casi aperti.

 

Intanto qualcosa cambia. Nel nuovo parco interno sono stati installati i pali dell’illuminazione, una parte del verde è già stata sistemata e sono pronti gli autobloccanti per completare la pavimentazione.

 

Ma il conto alla rovescia continua. Ai Cappuccinelli la sfida non è più soltanto costruire il nuovo: è riuscire a sistemare tutto quello che il vecchio quartiere si porta dietro prima che il tempo finisca.









Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185223-0-da-marsala-a-favignana-la-rete-commerciale-internazionale-di-colomba-bianca-scopre-il-territorio.jpg

Da Marsala a Favignana: la rete commerciale internazionale di Colomba...

Native | 14/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-07-2026/1784036736-0-favignana-massimo-cultraro-apre-odissee-di-ieri-e-di-oggi-raccontando-il-mondo-prima-di-omero.jpg

Favignana, Massimo Cultraro apre Odissee di ieri e di oggi raccontando il...