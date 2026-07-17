Basket femminile: riparte la stagione della Golfo Basket Woman Alcamo

17/07/2026 16:30:00

La Golfo Basket Woman Alcamo riparte con pieno entusiasmo, tra certezze e alcune novità, in vista del prossimo campionato femminile di serie A2. In realtà, la società, guidata dal presidente Francesco Dixit Dominus, non ha mai smesso di lavorare e già al termine della passata stagione, culminata con la brillante qualificazione ai playoff, ha iniziato a gettare le basi per il nuovo anno sportivo. Un lavoro che, da un lato, ha puntato a confermare le tante note positive del campionato scorso e, dall’altro, a rinforzare il roster alcamese con innesti di qualità ed esperienza. La società ha confermato in toto lo staff tecnico:

Coach Vincenzo Ferrara

Senior Advisor Giuseppe Caboni

Preparatore Atletico Alessandra Mio

Fisioterapista Gregorio Libero Condotto.

Dello staff farà parte anche Anna Caliendo, storico capitano della Golfo Basket fino allo scorso campionato, che, dopo aver lasciato il parquet al termine della passata stagione, continuerà a far parte della famiglia Golfo Basket con il ruolo di Assistant Coach. Per quanto riguarda l’organico, faranno parte della squadra anche per il prossimo campionato:

Elena Vella - Guardia (nuovo capitano)

Francesca Russo - Guardia

Chiara Schena – Ala

Matea Nikolic – Ala

Virginia Tempia – Ala/Pivot.

Il primo volto nuovo della Golfo Basket è, invece, Rosa Cupido: playmaker italiana classe 1992, atleta di grande esperienza maturata sui parquet della Serie A1 con le maglie di Vigarano, Palermo, Faenza, Roma e l’ultima stagione quella di Battipaglia. Visione di gioco, leadership e capacità di guidare la squadra nei momenti decisivi: Rosa porta in campo qualità, personalità e un bagaglio tecnico prezioso per affrontare le sfide della stagione.

In foto di copertina: Rosa Cupido.



