Al Rally Valle del Belìce debutta il "Villaggio del Gusto"

Il Rally Valle del Belìce accende i motori e, per la prima volta, porta in gara anche i sapori del territorio. In occasione della terza edizione della manifestazione, in programma questo fine settimana, farà infatti il suo debutto il "Villaggio del Gusto", un'iniziativa che unisce lo spettacolo sportivo alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari della Valle del Belìce, con particolare attenzione alla Nocellara del Belìce DOP.
La competizione, organizzata dall'Automobile Club Trapani insieme allo Sporting Club Partanna, è valida per il Campionato Siciliano Rally per le auto moderne e per il Trofeo Rally di Zona (TRZ) riservato alle vetture storiche.
Il cuore della manifestazione a Partanna
Sarà Partanna il centro nevralgico del rally, ospitando sia la partenza sia l'arrivo della gara. Proprio qui, sabato alle 17.30, un'ora prima dello start ufficiale, aprirà il primo Villaggio del Gusto, dove cittadini, appassionati e turisti potranno degustare e conoscere le eccellenze enogastronomiche locali.
Hanno aderito all'iniziativa cinque aziende del territorio:
· Azienda Agricola Carmela Turnaturi;
· Cooperativa Agricola Sicily Food Belìce Valley;
· Tenute Caracci;
· Bontagri Srl;
· Azienda Agricola Moceri.
"Belìce: Corri nel Gusto"
La promozione del territorio passerà anche attraverso la tecnologia. All'interno del Villaggio saranno infatti installati QR Code che permetteranno ai visitatori di consultare una mappa digitale con informazioni e contatti delle aziende partecipanti.
L'iniziativa, denominata "Belìce: Corri nel Gusto", punta a promuovere la filiera corta e le produzioni locali, in linea con gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia e della strategia europea Farm to Fork.
La prima Coppa Nocellara del Belìce
Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche l'istituzione della prima "Coppa Nocellara del Belìce", un riconoscimento speciale che vuole rafforzare il legame tra sport, territorio e identità locale.
«Il Rally Valle del Belìce non è soltanto una competizione sportiva – afferma il presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino – ma vuole diventare un'opportunità di crescita per l'economia del territorio. Con i Villaggi del Gusto mettiamo in contatto diretto il pubblico della manifestazione con i produttori locali. La Coppa Nocellara del Belìce nasce proprio per sottolineare come lo sport possa diventare ambasciatore delle tradizioni e delle eccellenze di questa terra».