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Sport
16/07/2026 02:00:00

A Trapani gli Oscar dell'Allenatore 2026. Il video

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Una serata dedicata a chi, ogni giorno, lavora dietro le quinte per far crescere squadre, giovani talenti e valori sportivi. Si è svolta, lunedì 13 luglio, all'AC Life Style Beach di Trapani, la cerimonia di consegna degli "Oscar dell'Allenatore 2026", il riconoscimento promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della provincia di Trapani.

 

L'evento ha riunito allenatori, dirigenti, arbitri e rappresentanti delle istituzioni sportive per premiare i tecnici che si sono distinti nel corso dell'ultima stagione, non soltanto per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per la professionalità, la correttezza e l'impegno nella formazione dei giovani calciatori.

Ad aprire la manifestazione è stato il presidente provinciale dell'AIAC, Giuseppe Fortunato Alessio Lamia, che ha sottolineato come il premio voglia valorizzare il ruolo dell'allenatore nella sua dimensione educativa, oltre che sportiva.

 

Nel corso della serata sono stati assegnati gli Oscar ai tecnici protagonisti della stagione 2025-2026 e alcuni riconoscimenti speciali agli allenatori che, con la loro lunga carriera, hanno lasciato un segno nel calcio trapanese.

Presenti anche numerose autorità del mondo sportivo, tra cui il presidente del Panathlon Trapani Alessandro Aiello, il presidente dell'AIAC Palermo Francesco Morena, il segretario regionale AIAC Marco Mineo, il presidente della FIGC Trapani Bruno Lombardo e il presidente della sezione AIA Trapani Michele Cavarretta.

Nel video che segue i momenti più significativi della serata, con le premiazioni e le interviste ai protagonisti dell'edizione 2026 degli Oscar dell'Allenatore.

 



Sport | 2026-07-16 02:00:00
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A Trapani gli Oscar dell'Allenatore 2026. Il video

Una serata dedicata a chi, ogni giorno, lavora dietro le quinte per far crescere squadre, giovani talenti e valori sportivi. Si è svolta, lunedì 13 luglio, all'AC Life Style Beach di Trapani, la cerimonia di consegna degli...

Sport | 2026-07-14 10:00:00
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A Trapani gli "Oscar dell'Allenatore 2026" 

Si è svolta ieri, lunedì 13 luglio, al AC Life Style Beach Trapani, la cerimonia di consegna degli "Oscar dell'Allenatore 2026", il riconoscimento promosso dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC) della...







Native | 14/07/2026
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