Valderice, prevenzione della vista al Grest: screening gratuiti per i bambini con Lions Club Trapani e Uici

16/07/2026 07:00:00

Una mattinata dedicata alla prevenzione, alla salute e all'educazione sanitaria quella vissuta dai bambini del Grest del Comune di Valderice, protagonisti dell'iniziativa "La prevenzione non va in vacanza", promossa dal Lions Club Trapani in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Trapani.

L'obiettivo del club service è stato quello di sensibilizzare i più piccoli sull'importanza di prendersi cura della vista anche durante il periodo estivo, quando l'esposizione ai raggi ultravioletti, il mare, il vento e le lunghe giornate all'aperto possono mettere maggiormente sotto stress gli occhi dei bambini.

Accanto al momento informativo, l'iniziativa ha offerto anche un servizio concreto alle famiglie. Grazie alla collaborazione con gli specialisti dell'Uici, sono stati infatti effettuati screening visivi gratuiti per individuare precocemente eventuali difetti della vista o altre anomalie oculari che, se riconosciute in tempo, possono essere affrontate con maggiore efficacia.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Lions Club Trapani nel campo della prevenzione sanitaria e dell'educazione alla salute, uno dei tradizionali ambiti di intervento dell'associazione.

La collaborazione con l'Uici ha consentito di mettere a disposizione competenze specialistiche e strumenti di controllo direttamente all'interno del Grest - come fatto anche a Trapani, nei giorni precedenti - rendendo il servizio facilmente accessibile ai bambini e alle loro famiglie.

"Insieme continuiamo a fare la differenza" è il messaggio lanciato dai promotori, sottolineando il valore della collaborazione tra realtà associative impegnate quotidianamente sul territorio.

L'entusiasmo dei bambini e la partecipazione registrata durante la mattinata, hanno confermato l'efficacia di un'iniziativa che ha saputo coniugare gioco, informazione e prevenzione, ricordando come la tutela della salute visiva debba iniziare fin dalla più giovane età e non andare mai in vacanza.



