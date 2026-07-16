Trapani, all'ITI ripartono i corsi serali di Informatica: iscrizioni aperte

16/07/2026 16:24:00

Non è mai troppo tardi per conseguire un diploma o cambiare percorso professionale. Da settembre, all'Istituto Tecnico Industriale di Trapani, nella sede di piazza XXI Aprile, prenderanno il via i corsi serali di secondo livello (gli ex corsi serali per adulti), dedicati a chi desidera completare gli studi o acquisire competenze nel settore dell'informatica senza rinunciare al lavoro o agli impegni familiari.

L'indirizzo di Informatica rappresenta l'unica offerta tecnica di questo tipo nel comprensorio trapanese e punta a formare figure sempre più richieste dal mercato del lavoro, come programmatori, tecnici di rete, esperti di sicurezza informatica e sviluppatori di applicazioni.

Un percorso pensato per chi lavora

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano-serale, generalmente dal lunedì al venerdì, dalle 17.30-18 fino alle 21.30-22, consentendo di conciliare studio e attività lavorativa. Il monte ore è ridotto di circa il 30% rispetto ai corsi diurni e una parte delle lezioni, fino al 20%, potrà essere seguita a distanza attraverso la Fruizione a Distanza (FAD).

Il percorso è articolato in tre periodi didattici: il primo accorpa il primo e il secondo anno, il secondo comprende il terzo e il quarto anno, mentre il terzo coincide con il quinto anno e conduce all'Esame di Stato.

Dalla programmazione alla sicurezza informatica

Accanto alle materie di base, il percorso è incentrato sulle discipline tecniche del settore IT. Tra queste figurano Informatica, con lo studio dei linguaggi di programmazione come C++, Java e Python e della progettazione di database; Sistemi e Reti, dedicata alla configurazione delle reti aziendali e alla cybersecurity; Telecomunicazioni e Gestione progetto e organizzazione d'impresa.

Al termine del percorso gli studenti conseguiranno il diploma di Istituto Tecnico, identico a quello dei corsi diurni. Il titolo consente sia l'inserimento diretto nel mondo del lavoro come perito informatico sia l'accesso all'università o agli ITS, gli Istituti Tecnici Superiori ad alta specializzazione tecnologica.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso la segreteria dell'Istituto Tecnico Industriale di Trapani, nella sede di piazza XXI Aprile.

La dirigente scolastica Vita D'Amico sottolinea il valore dell'iniziativa per il territorio: «Consideriamo il consolidamento della nostra offerta formativa quasi come un dovere nei confronti del territorio. È un'opportunità in più per quella fascia di popolazione che ha interrotto precocemente i propri studi e intende tornare sui propri passi, progettando la vita con rinnovate ambizioni. Siamo orgogliosi di aver predisposto questo nuovo percorso per giovani e meno giovani e intendiamo fornire così un ulteriore contributo alla crescita della nostra terra».



