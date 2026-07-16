Maturità 2026, al Liceo Pascasino-Giovanni XXIII di Marsala 30 diplomati eccellenti

16/07/2026 10:54:00

Sono 30 gli studenti del Liceo Pascasino-Giovanni XXIII di Marsala che quest'anno hanno raggiunto il massimo dei voti all'esame di Stato: 24 hanno ottenuto 100/100, mentre 6 hanno conquistato anche la lode. Un risultato che premia l'impegno, la costanza e la passione per lo studio di ragazze e ragazzi che concludono così il loro percorso scolastico con un traguardo di assoluto prestigio.

Nei giorni scorsi, nell'Aula Magna della sede di via Falcone, si è svolta la cerimonia del "Giorno del Diploma", alla presenza della sindaca di Marsala Andreana Patti, della dirigente scolastica Anna Maria Angileri, dei docenti e delle famiglie. Nel suo intervento, la dirigente ha invitato gli studenti a guardare non solo alla meta da raggiungere, ma soprattutto al cammino di crescita personale e umana che li attende. Durante la manifestazione sono state inoltre consegnate targhe di merito agli studenti distintisi per particolari percorsi di eccellenza e impegno civico.

Ecco i nomi degli studenti eccellenti del Liceo Pascasino-Giovanni XXIII:

Con 100/100 e lode:

Lorenzo Giasone (5ªA CL)

Alessia Mandirà (5ªB)

Maria Greco, Serena Lo Pilato (5ªC CL)

Francesco Costa, Miryam Marchese (5ªD CL)

Con 100/100:

Salvatore F. Canova, Valeria Galfano, Ylenia Genna, Ilaria Marino (5ªA CL)

Asia Gandolfo (5ªA)

Desirè Maniscalco, Giulia Maria Martorana, Manuela Meo (5ªB CL)

Luca Balistreri, Isabella Bondì, Stefania Paternò, Alice Torre (5ªC CL)

Mariangela Stassi (5ªC)

Serena Angileri, Flavio Bonfratello (5ªD CL)

Elena De Simone, Santa Pia Paladino (5ªE)

Chiara Pantaleo, Giulia Pipitone, Giacomo Sturiano (5ªF)

Gloria Oddo (5ªG)

Sophia Angileri, Giorgia Arena, Asia Sebeto (5ªI)

A loro vanno i complimenti dell'intera comunità scolastica e un grande in bocca al lupo per le prossime sfide universitarie e professionali.



