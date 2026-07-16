Mazara ha festeggiato la Madonna del Paradiso

16/07/2026 17:21:00

In un clima di profonda commozione e intensa spiritualità, la comunità parrocchiale del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara, nei giorni 12, 13 e 14 luglio 2026, ha accolto l’Effige della Maria Santissima del Paradiso, co-Patrona della Città e della Diocesi di Mazara del Vallo.



Domenica 12 luglio 2026 dopo il Solenne Pontificale in Basilica Cattedrale presieduto da S.E. Mons. Calogero La Piana, già vescovo della Diocesi di Mazara e attuale Vicario del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano, la tradizionale Festa dell'Incoronazione ha visto il carro con l’Effige della Madonna muoversi in processione per le vie cittadine per raggiungere la Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, dove è stato accolto da una marea di fedeli e dove è rimasto esposto, per due giorni, alla visita dei fedeli, dei residenti del quartiere e dei tantissimi pellegrini accorsi.

Per l'occasione, il parroco don Giuseppe Lupo ha voluto rivolgere un messaggio toccante a tutta la cittadinanza e ai fedeli:



"L'arrivo della nostra Mamma del Paradiso nella nostra parrocchia di Santa Maria di Gesù è una carezza di Dio per ciascuno di noi. La Vergine Santa viene a visitare le nostre case, a camminare tra le nostre strade e ad abitare nel cuore della nostra comunità. In questo tempo di particolari sfide, guardare i suoi occhi prodigiosi ci ricorda che non siamo soli e ci sprona a riscoprire la bellezza del camminare insieme nella fede, nella speranza e nella carità. Invito ogni famiglia, ogni giovane e ogni anziano a sostare davanti alla sua effige sacra per deporre nelle sue mani i pesi del cuore e raccogliere quel messaggio di pace di cui il mondo ha profondo bisogno."



Uno dei momenti centrali e più partecipati di questo cammino spirituale è stato il Rosario Meditato i Misteri della Gioia, che ha radunato la comunità nella serata di lunedì 13 luglio dove si è pregato, ai piedi della Sacra Effige, per chiedere il dono della pace, un dono che deve trovare spazio ed essere custodito nei cuori di ognuno di noi.

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Martedì 14 luglio la comunità ha salutato la Madonna del Paradiso partecipando alla Celebrazione Eucaristica, in onore della Vergine, concelebrata dal Parroco Don Giuseppe

Lupo insieme ai confratelli Don Francesco Ingrande e Padre Christal Bai bocconiano del Santuario Mariano della Madonna del Paradiso.

La Sacra Effige proseguirà il suo cammino diocesano (con la successiva tappa prevista in forma privata presso i reparti dell'Ospedale Abele Ajello per portare conforto a malati e operatori sanitari) per poi raggiungere la comunità di Borgata Costiera, il monastero di San Michele, la Basilica Cattedrale per poi rientrare al Santuario della Madonna del Paradiso domenica 19 luglio p.v.



Il parroco don Giuseppe Lupo e il consiglio pastorale ringraziano calorosamente tutti i fedeli, le famiglie e le realtà associative parrocchiali per la partecipazione corale all’evento.





