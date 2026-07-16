Marsala, il consigliere dei record passa con De Luca
Gaspare Di Girolamo, consigliere comunale a Marsala, eletto con 1884 voti, il più votato di tutte le liste, lascia l’UDC e abbraccia Sud chiama Nord.
L’incontro e l’ufficialità del passaggio si è consumato ieri sera a Marsala, a Samperi. Accordo siglato e lancio della candidatura per le elezioni regionali del 2027 per Di Girolamo.
Il consigliere comunale si è candidato alle amministrative di maggio con l’UDC e ha sostenuto il sindaco uscente Massimo Grillo, di cui è stato assessore.
Nessun cambiamento però in Aula. Di Girolamo resta all’opposizione dell’Amministrazione di Andreana Patti, nonostante il movimento di Cateno De Luca sia in maggioranza con Marsala Civica-Sud chiama Nord, posizione espressa da Michele Gandolfo senza però avere composto il gruppo a Palazzo VII Aprile. Ed è lo stesso Gandolfo che potrebbe tra qualche settimana perfezionare un altro, e non sarebbe mica il primo e neanche l’ultimo, passaggio, questa volta con Controcorrente di La Vardera.
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