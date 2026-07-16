Da Marsala a Favignana: la rete commerciale internazionale di Colomba Bianca scopre il territorio

16/07/2026 08:54:00

Quattro giorni nella provincia di Trapani per la rete vendita estera della cooperativa di Mazara del Vallo, tra una masterclass sul vino e le tappe balneari.



Dal 7 al 10 luglio si è svolto Insula 2026 – International Sales Meeting, l'incontro annuale che ha portato nella provincia di Trapani la rete commerciale internazionale di Colomba Bianca, cooperativa vitivinicola biologica con sede a Mazara del Vallo, tra i maggiori produttori di vino biologico in Europa. I partecipanti, importatori e distributori esteri dell'azienda, hanno soggiornato a Villa Favorita, base logistica dell'intero evento, e nel cuore del programma si sono trasferiti a Isola Lunga, la lingua di terra che si allunga tra le saline di Marsala.



Qui è stata organizzata la masterclass "The Value of Wine", condotta da Roberto Anesi, ristoratore trentino patron del ristorante El Paèl di Canazei, Miglior Sommelier d'Italia AIS 2017 e Professionista dell'anno 2019 al premio Solidus.



La masterclass ha guidato i partecipanti in una degustazione alla cieca delle etichette Colomba Bianca, pensata per allenare la rete vendita a riconoscere e argomentare, senza il condizionamento del brand, le caratteristiche distintive di ciascun vino: struttura, mineralità, equilibrio, capacità di invecchiamento. Un esercizio tecnico che si è intrecciato a un momento di confronto più ampio sul valore — produttivo, culturale, commerciale — dei vini dell'azienda, con l'obiettivo di fornire ai partner internazionali argomentazioni solide da portare nei rispettivi mercati. La terza giornata ha previsto un trasferimento in barca da Marsala a Favignana, nelle Isole Egadi, per una giornata in un resort balneare, prima del rientro a Marsala e delle partenze dell'ultimo giorno.



A margine dell'iniziativa, il presidente di Cantine Colomba Bianca, Leonardo Taschetta, ha commentato: «Un vino si vende meglio quando lo si è visto nascere. Isola Lunga e il territorio della provincia di Trapani sono lo stesso paesaggio che i nostri partner internazionali raccontano ogni giorno ai loro clienti attraverso i nostri vini. Farlo vivere di persona, insieme a un momento di confronto come la masterclass, significa rafforzare un valore che va oltre il prodotto: quello di un territorio unico, che noi per primi abbiamo il dovere di rispettare e valorizzare». Un valore che per la responsabile marketing Cristina Genna passa anche dalla capacità di comunicarlo: «La masterclass con Roberto Anesi ha dato ai nostri partner internazionali uno strumento in più: le parole giuste per raccontare i nostri vini nei loro mercati».



Un investimento che secondo il direttore commerciale Giuseppe Gambino si traduce in risultati concreti: «La nostra rete commerciale estera è il primo ambasciatore del brand nei mercati internazionali, investire in momenti come Insula significa consolidare un rapporto di fiducia che si traduce direttamente in risultati commerciali».



Un legame tra territorio e prodotto che, per l'enologo Mattia Filippi, ha anche una ragione tecnica precisa: «Portare i nostri partner a camminare su Isola Lunga significa fargli capire perché certi vini hanno quel carattere, quella sapidità, quella mineralità».



Al di là della sua natura di appuntamento B2B interno, l'iniziativa si configura anche come un caso di promozione indiretta del territorio trapanese: la rete vendita estera di un'azienda locale ha vissuto in prima persona Isola Lunga e le Egadi, paesaggi che poi racconterà ai propri clienti nei mercati internazionali in cui distribuisce i vini della cooperativa.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



