Gabriele Minì macina chilometri con l'Alpine: il talento siciliano si avvicina alla F1

Oltre 600 chilometri al volante di una Formula 1. È un’altra tappa importante nella crescita di Gabriele Minì, il giovane pilota palermitano, cresciuto con i kart sul Circuito di Triscina, tra i talenti più promettenti del motorsport italiano, nei giorni scorsi ha sostenuto un’intensa sessione di test con Alpine di Flavio Briatore sul circuito di Silverstone.
Per il pilota siciliano si tratta della prima esperienza così impegnativa su una monoposto di Formula 1, con oltre 600 chilometri percorsi nell’ambito dei test TPC (Testing of Previous Cars), riservati alle vetture delle stagioni precedenti. Un’opportunità preziosa che conferma la fiducia del team francese nei confronti del 20enne, da tempo inserito nel proprio programma giovani.
Un test fondamentale per la crescita
Sul tracciato britannico di Silverstone, uno dei più veloci e tecnici del calendario, Minì ha potuto lavorare a lungo sull’adattamento a una monoposto di Formula 1, accumulando dati, esperienza e feeling con una vettura dalle prestazioni molto superiori rispetto a quelle della Formula 2.
Il chilometraggio completato rappresenta un banco di prova importante sia per il pilota sia per Alpine, che continua a investire sulla crescita del talento italiano in vista del futuro.
In Formula 2 è pienamente in corsa per il titolo
L’impegno con Alpine arriva nel pieno di una stagione molto positiva in Formula 2. Il pilota palermitano è infatti tra i protagonisti del campionato grazie a una vittoria e a una serie di risultati di grande continuità che lo mantengono in piena lotta per il titolo.
La costanza dimostrata nelle prime gare del campionato lo ha proiettato nelle posizioni di vertice della classifica, alimentando le speranze di conquistare un titolo che rappresenterebbe il trampolino ideale verso la Formula 1. Continua a leggere su Motoriedintorni.com