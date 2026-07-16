Marsala: "Mia madre ha 87 anni ed è senz'acqua: il Comune dice di aspettare settembre..."

16/07/2026 19:00:00

Gentile redazione di Tp24,

è la prima volta che scrivo a voi e lo faccio per segnalare l'ennesimo disservizio riguardo al servizio idrico. Proprio così: l'acqua, questa sconosciuta.

Non risiedo più a Marsala da decenni ormai, ma torno spesso per venire a trovare mia madre. Da parecchio tempo, in Vicolo Camporeale, all'altezza dell'Istituto Agrario, per intenderci, manca l'acqua.

Dopo numerose segnalazioni all'ufficio acquedotto, venerdì 10 luglio i tecnici, intervenuti in loco, hanno confermato che c'è un guasto, anche se non si sa dove sia localizzato. Ci si aspettava che sarebbero intervenuti tempestivamente e invece ci è stato comunicato che a luglio e agosto non si fanno questo tipo di lavori per carenza di organico e tutto è rimandato a settembre. Ci hanno detto che dovremo andare avanti con le autobotti.

Io ho mia madre che vive lì; ha 87 anni, è vedova e vive da sola. Come si può pensare di sottoporla a un disagio simile in un'estate torrida e per chissà quanto tempo? Mi chiedo se sia giusto, se sia legale che i cittadini debbano sopportare situazioni a dir poco surreali. Mi propongo di visitare di nuovo l'ufficio acquedotto appena torno a casa, anche se so già che non cambierà nulla.

Grazie della vostra attenzione.

Vitaliana



