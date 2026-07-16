Sicurezza in mare e tutela della costa: incontro in Capitaneria con il sindaco di Campobello

16/07/2026 09:48:00

Rafforzare la collaborazione tra istituzioni per garantire un'estate più sicura e tutelare il patrimonio naturale della costa. È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, capitano di fregata Stefano Luciani, e il neo sindaco di Campobello di Mazara, Daniele Vito Mangiaracina.

Il confronto, ospitato nella sede della Capitaneria, è stato dedicato ai temi della sicurezza balneare, della navigazione e della salvaguardia dell'ambiente costiero, in vista del periodo di maggiore afflusso di turisti e bagnanti.

Proteggere dune e litorale

Tra gli argomenti affrontati c'è stata la necessità di consolidare la collaborazione tra Comune e Guardia Costiera per la tutela del sistema dunale, considerato un elemento fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema costiero.

L'obiettivo condiviso è quello di promuovere iniziative capaci di coniugare la valorizzazione del litorale con la sua conservazione ambientale.

Attenzione ai nidi di Caretta caretta

Ampio spazio è stato dedicato anche alla presenza sempre più frequente della tartaruga marina Caretta caretta sulle spiagge di Campobello di Mazara, dove negli ultimi anni sono stati individuati diversi siti di nidificazione.

Durante l'incontro è stata evidenziata l'importanza di proseguire le attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini, operatori turistici e associazioni ambientaliste, così da garantire la massima tutela dei nidi e degli habitat naturali.

Controlli sulle spiagge e sicurezza in mare

Capitaneria e amministrazione comunale hanno inoltre fatto il punto sulle attività di vigilanza destinate a diportisti, bagnanti e gestori degli stabilimenti balneari.

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell'Ordinanza di sicurezza balneare e delle norme che disciplinano la navigazione e l'utilizzo del litorale, soprattutto nelle spiagge libere gestite direttamente dal Comune.

La collaborazione tra istituzioni

Al termine dell'incontro, il comandante Stefano Luciani ha ribadito l'importanza della collaborazione tra enti pubblici per affrontare al meglio la stagione estiva.

L'obiettivo condiviso è garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, tutelare il mare e il litorale e promuovere una gestione sostenibile delle coste, in un periodo dell'anno caratterizzato da una forte presenza di visitatori.



