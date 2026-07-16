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Cronaca

» Giudiziaria
16/07/2026 08:38:00

Marsala, chiesti cinque anni per padre violento

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-07-2026/marsala-chiesti-cinque-anni-per-padre-violento-450.jpg

La condanna a cinque anni e quattro mesi di carcere è stata invocata dal pm Paolo Bianchi per un 49enne marsalese, Giovanni Vassallo, processato, in Tribunale, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno di una figlia minorenne. E’ stata quest’ultima ad accusare il padre, dichiarando di avere subito maltrattamenti dal genitore per circa dieci anni. 

 

Nelle carte si legge, in particolare, di “continue vessazioni, aggressioni fisiche e psicologiche”. Ed inoltre del lancio di oggetti contundenti da parte del padre contro la figlia, alla quale poi sarebbe stato impedito di recarsi dal medico. Secondo il racconto della giovane, il genitore avrebbe detto: “Questa è mia figlia e io le faccio quello che voglio”. Ed inoltre: “Sei arrogante. Qualche giorno fai una brutta fine. Morirai tra le mie mani”. La ragazza ha accusato di maltrattamenti e lesioni (sarebbe stata presa a pugni in volto e scaraventata su un divano) anche uno zio, Matteo Indelicato, di 44 anni, per il quale il pm ha chiesto la condanna a nove mesi per lesioni, ma l’assoluzione da maltrattamenti in famiglia. I fatti contestati sarebbero andati avanti fino al gennaio 2024. A difendere Indelicato è l’avvocato Pasquale Massimiliano Tranchida, mentre legale di Vassallo è Diego Tranchida.

 

Il processo è alle battute finali e la difesa sostiene che il racconto della giovane sarebbe stato “smentito nel corso del processo dai suoi stessi familiari e dai vicini di casa, che anzi hanno evidenziato un atteggiamento assai ribelle ed aggressivo della stessa verso il padre”. La sentenza è prevista per metà settembre.



Giudiziaria | 2026-07-16 08:38:00
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