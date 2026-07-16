A Mazara le buche e i disservizi si segnalano con la nuova App Municipium

16/07/2026 13:55:00

Segnalare una buca, un guasto all'illuminazione pubblica o altri disservizi sarà da oggi più semplice a Mazara del Vallo. Il Comune ha presentato il nuovo Servizio Segnalazioni dell'App Municipium, uno strumento digitale pensato per rendere più efficace la comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale.

L'iniziativa è stata illustrata al Civic Center dall'assessore all'Innovazione e Smart City Gianfranco Casale e dal funzionario comunale, ingegnere gestionale Riccardo Cangelosi.

Un sistema più strutturato per gestire i disservizi

«Abbiamo attivato un nuovo sistema digitale di segnalazione dei disservizi – ha spiegato l'assessore Casale – integrando lo strumento già esistente in un processo strutturato, orientato a garantire maggiore vicinanza al cittadino, trasparenza, imparzialità, raccolta dei dati, rapidità di risposta ed evidenza degli interventi effettuati».

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di migliorare la gestione delle richieste provenienti dai cittadini, monitorare i tempi di risoluzione delle problematiche e garantire un dialogo più diretto tra gli utenti e gli uffici competenti.

Come inviare una segnalazione

Come spiegato dall'ingegnere Riccardo Cangelosi, il servizio è accessibile direttamente dal sito istituzionale del Comune, sia da computer sia da smartphone. Dalla homepage è sufficiente accedere alla sezione dedicata e compilare la richiesta indicando il problema riscontrato.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche attraverso l'app Municipium, scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android (Google Play) e iOS (App Store), offrendo così ai cittadini un ulteriore canale rapido per comunicare con il Comune.

Segnalazioni direttamente agli uffici competenti

Durante la conferenza stampa è stato evidenziato come il nuovo sistema consenta di inoltrare automaticamente ogni segnalazione al personale comunale competente per la specifica problematica, riducendo i tempi di gestione e migliorando l'efficienza del servizio.

Ogni cittadino riceverà inoltre un numero identificativo della segnalazione, che consentirà di avere un riscontro dell'avvenuta presa in carico della richiesta.

L'amministrazione invita i cittadini a utilizzare prioritariamente gli strumenti digitali, sia attraverso il sito istituzionale sia tramite l'app Municipium.

Supporto dell'Urp per chi non utilizza gli strumenti digitali

Per coloro che non dispongono di uno smartphone, di un computer o che hanno difficoltà nell'utilizzo dei servizi online, resta comunque a disposizione l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del Comune di Mazara del Vallo.

L'Urp è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 e offre assistenza per l'invio delle segnalazioni, oltre a svolgere le consuete attività di informazione ai cittadini. È possibile contattare l'ufficio telefonicamente allo 0923 671414 oppure via e-mail all'indirizzo urp@comune.mazaradelvallo.tp.it.

In arrivo un video tutorial

Per facilitare ulteriormente l'utilizzo del nuovo servizio, il Comune ha annunciato che nei prossimi giorni sarà pubblicato un video tutorial che illustrerà passo dopo passo come effettuare una segnalazione tramite il sito internet e l'app Municipium. Una guida pratica pensata per favorire l'utilizzo della piattaforma e rendere ancora più semplice il rapporto tra cittadini e amministrazione comunale.



