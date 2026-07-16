Favignana come Itaca: sulle tracce del film di Christopher Nolan. La guida ai luoghi da non perdere

16/07/2026 06:00:00

Dal 16 luglio arriva nelle sale "Odissea", il nuovo kolossal di Christopher Nolan girato anche nelle Egadi. Favignana interpreta Itaca, la patria di Ulisse, e diventa protagonista di uno dei film più attesi dell'anno. Ma oltre al cinema, l'isola offre un viaggio tra mare cristallino, storia, tonnare e paesaggi che sembrano usciti da un poema.

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Per settimane Favignana ha smesso di essere soltanto una delle perle delle Egadi ed è diventata uno dei set cinematografici più osservati al mondo. Tra le sue strade, nelle antiche cave di tufo e lungo le cale dal mare cristallino si sono mossi camion, tecnici, scenografi e un cast di star hollywoodiane guidato dal regista Christopher Nolan. Un'invasione silenziosa che ha incuriosito residenti e turisti, trasformando un'isola di poco più di quattromila abitanti in una piccola capitale del cinema internazionale.

Da oggi, 16 luglio, quel lavoro arriva sul grande schermo con The Odyssey, il kolossal ispirato al poema di Omero. Favignana interpreta Itaca, la terra dove Ulisse torna dopo il suo lungo viaggio. Una scelta che non sorprende chi conosce l'isola: paesaggi selvaggi, mare trasparente, falesie di tufo e una storia millenaria fanno delle Egadi uno scenario naturale che sembra già scritto per il cinema.

Ma il film è anche un ottimo motivo per riscoprire Favignana. Ecco i luoghi da visitare, le spiagge da non perdere e gli angoli dell'isola che Christopher Nolan ha scelto per raccontare il ritorno dell'eroe più celebre della mitologia.

Il set tra castello, cave e mare

Le riprese hanno interessato alcuni dei luoghi più spettacolari dell'isola.

Il Castello di Santa Caterina, che domina Favignana dalla cima del monte a oltre 300 metri di altezza, è diventato la reggia di Ulisse occupata dai Proci.

A Cala del Bue Marino, invece, Nolan ha ambientato l'incontro tra Ulisse e la dea Atena. Le antiche cave di tufo sono state trasformate nel tempio della divinità, sfruttando uno scenario naturale che sembra già cinematografico.

Anche Cala Rossa compare nel film, con un molo realizzato appositamente per alcune scene della partenza di Telemaco.

Le riprese hanno coinvolto anche Cala Pirreca, Scalo Cavallo e altri tratti di costa che oggi rappresentano alcune delle mete più amate dagli appassionati di snorkeling e immersioni.

Cala Rossa, il simbolo dell'isola

È probabilmente la cartolina più famosa di Favignana.

Le sue acque passano dal turchese al blu intenso e il contrasto con la roccia bianca delle antiche cave crea uno degli scenari più fotografati del Mediterraneo.

Si raggiunge in barca oppure percorrendo i sentieri nella macchia mediterranea.

Cala del Bue Marino

È uno dei luoghi simbolo del film di Nolan.

Le vecchie cave affacciate sul mare, il colore dell'acqua e le grandi pareti di calcarenite creano un'atmosfera unica.

È anche una delle baie più apprezzate per fare il bagno nelle giornate di ponente.

Il Castello di Santa Caterina

Per raggiungerlo serve una passeggiata in salita, ma il panorama ripaga ogni fatica.

Dal castello si domina tutta l'isola, Levanzo e parte della costa trapanese.

Durante le riprese il cast arrivava in elicottero grazie a una teleferica temporanea poi completamente smantellata.

L'ex Stabilimento Florio

Chi visita Favignana non può fermarsi al mare.

L'Ex Stabilimento Florio delle Tonnare racconta la storia economica e sociale dell'isola, quando la lavorazione del tonno dava lavoro a centinaia di persone.

Oggi è uno dei più importanti esempi italiani di archeologia industriale e ospita reperti, fotografie e installazioni multimediali.

Proprio qui è stato allestito uno dei principali quartier generali della produzione del film.

Il mare delle Egadi

Favignana è il cuore della più grande area marina protetta del Mediterraneo.

Le immersioni, il kayak, le escursioni in gozzo e lo snorkeling permettono di scoprire grotte, pareti sommerse, stelle marine e fondali tra i più belli d'Italia.

Chi preferisce la bicicletta può raggiungere facilmente il Faro di Punta Sottile, uno dei punti migliori per assistere al tramonto.

Il gusto dell'isola

Il tonno resta il protagonista assoluto della cucina favignanese.

Dalla bottarga al tonno marinato, fino agli spaghetti con ricci o con fave e finocchietto, la tradizione gastronomica racconta la storia dell'isola tanto quanto i suoi paesaggi.

Durante le riprese, raccontano i ristoratori locali, Christopher Nolan e la sua famiglia hanno apprezzato diversi piatti della tradizione, mentre alcuni membri del cast hanno frequentato i locali del centro storico.

In questo video l'ultimo Rais di Favignana Gioacchino Cataldo ci svela la sua ricetta per la preparazione del tonno sott'olio.

Un'estate sulle tracce di Ulisse

Con il film nelle sale, Favignana si prepara a vivere un'estate da protagonista.

Chi arriverà alle Egadi troverà certamente i luoghi scelti da Christopher Nolan, ma scoprirà soprattutto un'isola che conserva ancora oggi la propria identità: quella della tonnara, delle cave di tufo, delle biciclette al posto delle auto, del mare cristallino e dei tramonti sul Mediterraneo.

Il cinema le ha regalato il ruolo di Itaca. La natura aveva già fatto il resto.



