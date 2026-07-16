Trapani, un mese di controlli: droga, patenti sospese e aziende irregolari

16/07/2026 09:00:00

Quarantanove servizi straordinari, migliaia di persone e veicoli controllati, quattro arresti, decine di denunce, aziende irregolari, patenti sospese e tre interdittive antimafia. È un bilancio fitto di numeri quello diffuso dalla Prefettura di Trapani sull’attività svolta dalle forze dell’ordine nel mese di giugno 2026 in tutta la provincia.

I controlli, decisi dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e concordati con i sindaci, hanno coinvolto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, specialità, Polizie locali e militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade sicure”.

Droga e persone sottoposte a obblighi giudiziari

Nel corso dei 49 servizi straordinari sono stati effettuati 5.459 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari.

Sono state segnalate alla Prefettura 34 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti. Altre 7 persone sono state segnalate ai sensi dell’articolo 73, che riguarda le condotte legate alla produzione, detenzione e cessione di droga.

Codice della strada: 619 violazioni

Nel corso dei controlli sono state accertate complessivamente 619 violazioni del Codice della strada.

Nel dettaglio:

6 per eccesso di velocità;

14 per guida in stato di ebbrezza;

6 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

79 per veicoli senza assicurazione;

17 per l’uso del telefono o di altri apparecchi alla guida;

32 per il mancato uso del casco;

9 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

123 per veicoli privi di revisione.

I sequestri amministrativi sono stati 8 per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, 63 per mancanza dell’assicurazione e 23 per altre violazioni.

Strade e autostrade

Per il controllo delle strade e delle autostrade sono state impiegate 342 pattuglie, che hanno identificato 2.628 persone, controllato 1.604 veicoli e contestato 637 infrazioni.

Sono state ritirate 47 patenti di guida e 52 carte di circolazione, mentre i punti complessivamente decurtati dalle patenti sono stati 1.151.

Sono stati sottoposti a etilometro o precursore 1.211 conducenti. Quattro sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e uno è stato denunciato per essersi messo alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti.

Nel settore dell’autotrasporto professionale sono stati controllati 78 mezzi pesanti, con l’accertamento di 50 infrazioni.

Quindici denunce e controlli alle attività

L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla denuncia in stato di libertà di 15 persone.

Sono stati controllati anche 8 esercizi pubblici: quattro agenzie di pratiche automobilistiche, tre delle quali sanzionate; un’attività di commercio elettronico di automobili; un’agenzia d’affari e due rivendite di auto usate.

Per queste ultime attività sono scattati sanzioni amministrative, un sequestro amministrativo e un sequestro penale.

Lavoro, 13 aziende irregolari su 21

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha sottoposto a verifica 21 aziende. Di queste, 13 sono risultate irregolari: quattro nel settore edile, cinque nell’industria e quattro nel terziario.

Cinque persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli nelle zone della movida

Nei fine settimana sono proseguiti i servizi interforze nelle zone della movida di Alcamo, Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Il bilancio è di 854 persone identificate, tra cui 124 con precedenti di polizia e 108 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 319 veicoli e contestate 41 violazioni del Codice della strada.

Sono stati inoltre effettuati:

un sequestro amministrativo di veicolo;

una denuncia in stato di libertà;

10 controlli amministrativi;

8 illeciti amministrativi contestati;

27 controlli su persone sottoposte a obblighi giudiziari;

una segnalazione ai sensi dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti;

un sequestro di cocaina.

Quattro arresti in 21 servizi

Altri 21 servizi sono stati svolti nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Salemi e Vita, comprese le zone della movida e con il supporto dell’Esercito.

Sono stati effettuati 288 controlli su strada, elevate 48 sanzioni e denunciate 26 persone, tra cui un minorenne e uno straniero.

Quattro persone sono state arrestate. Sono stati eseguiti nove sequestri, riguardanti due armi e sostanze stupefacenti quali cocaina, hashish, eroina e marijuana. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di droga.

Settantatré patenti sospese

L’Ufficio Patenti della Prefettura ha emesso 73 provvedimenti di sospensione.

Quattordici riguardano la guida sotto l’influenza dell’alcol, sette la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, 33 l’uso del telefono o di altri dispositivi mentre si era alla guida e 19 altre violazioni del Codice della strada.

Il Nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 20 colloqui, notificato 40 convocazioni, emesso 11 provvedimenti sanzionatori e rivolto 13 inviti formali. Le segnalazioni ricevute nel mese sono state 54.

Tre interdittive antimafia

Sul fronte della prevenzione antimafia, la Prefettura ha emesso tre provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese attive nei settori della ristorazione, delle sale giochi e biliardo e dei servizi di corriere e postali.

Sono stati inoltre disposti due accessi ispettivi in cantieri pubblici: quello per la realizzazione del sistema fognario di Triscina, frazione di Castelvetrano, e quello relativo al restauro e alla manutenzione straordinaria di una chiesa di Trapani.

Ventisei imprese sono state inserite o confermate nella White List della Prefettura.

Nel mese di giugno sono stati anche emessi sette decreti di revoca dell’accoglienza nei confronti di migranti che si erano allontanati dalle strutture.

Controllo in un ristorante di Castellammare

Nell’ambito della direttiva del Ministero dell’Interno sulla sicurezza dei pubblici esercizi e dei locali di intrattenimento, è stata controllata un’attività di ristorazione a Castellammare del Golfo.

Al controllo hanno partecipato il Commissariato di Polizia, i Vigili del fuoco, la Polizia municipale, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Asp e la Guardia di Finanza.

Il personale sanitario ha rilevato alcune irregolarità igienico-sanitarie. I Vigili del fuoco hanno invece richiesto il potenziamento dell’illuminazione di sicurezza, degli estintori e della segnaletica.

I controlli in mare

La Capitaneria di Porto di Trapani ha effettuato complessivamente 975 controlli. Di questi, 218 hanno riguardato il diporto nautico, 164 il traffico marittimo, 142 il demanio marittimo e 103 gli stabilimenti balneari.

Sono stati elevati 84 verbali amministrativi.

Nel Compartimento marittimo di Trapani, sotto il coordinamento del Centro secondario di soccorso marittimo di Palermo, sono stati gestiti sette interventi di ricerca e soccorso in mare, con 14 persone soccorse.

La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha invece effettuato 93 controlli, contestando 16 violazioni per navigazione nelle acque riservate alla balneazione, assenza del servizio di assistenza e salvataggio, mancanza delle dotazioni di bordo e assenza della copertura assicurativa.



