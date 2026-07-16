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Cronaca
16/07/2026 17:28:00

Sicilia: turista fa il bagno in mare, ha un malore e muore

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Un bagno in mare si è trasformato in tragedia oggi pomeriggio nella baia di Mazzarò, a Taormina, dove un turista di 84 anni ha perso la vita dopo essersi sentito male mentre si trovava in acqua. L’anziano, secondo una prima ricostruzione, sarebbe entrato in mare per fare il bagno intorno alle 14, ma poco dopo si sarebbe accasciato senza riuscire più a rimanere a galla. La moglie, che si trovava sulla spiaggia, non si sarebbe accorta immediatamente della difficoltà dell’uomo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti presenti nella zona, che hanno notato la situazione e hanno richiamato l’attenzione dei soccorsi.

 

Recuperato dai bagnini, inutili i tentativi di rianimazione

Il corpo dell’84enne, ormai privo di sensi, è stato recuperato dal personale di salvataggio in servizio presso uno stabilimento balneare della baia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, arrivati dal vicino ospedale San Vincenzo di Taormina, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile.

L’uomo è deceduto nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.

 

Accertamenti sulle cause della morte

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti a chiarire la dinamica della tragedia. La morte del turista ha suscitato sgomento tra i presenti in una delle località balneari più frequentate della costa ionica siciliana.









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