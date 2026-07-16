Marsala, controlli dei Carabinieri anche a cavallo: un arresto e tre denunce

16/07/2026 12:29:00

Controlli straordinari sul territorio a Marsala per prevenire e contrastare i reati nei luoghi maggiormente frequentati durante la stagione estiva. I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno effettuato un servizio mirato nelle aree di maggiore aggregazione sociale, con particolare attenzione alle zone della movida e ai litorali.

L’attività è stata svolta in attuazione delle determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e si è aggiunta ai controlli ordinariamente garantiti dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani.

In campo anche i Carabinieri a cavallo

Una delle particolarità del servizio è stata la presenza di una pattuglia del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, impiegata soprattutto nelle aree costiere.

La presenza dei militari a cavallo ha consentito un controllo più capillare dei litorali, particolarmente frequentati in questo periodo da cittadini e turisti.

L’iniziativa ha suscitato apprezzamento tra i presenti e curiosità soprattutto tra i più piccoli, colpiti dal passaggio dei cavalli dell’Arma.

Tre denunce alla Procura di Marsala

Durante le verifiche sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Marsala tre persone.

Un 48enne è stato sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Un 26enne è stato invece denunciato per reiterazione nella guida senza patente, mentre un 23enne dovrà rispondere dell’inosservanza degli obblighi legati alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla quale era sottoposto.

Come precisato dai Carabinieri, i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità penali saranno accertate definitivamente soltanto dopo una sentenza irrevocabile.

Arrestato un 47enne: trasferito nel carcere di Trapani

Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno inoltre eseguito un provvedimento emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Trapani relativo alla sospensione di una misura alternativa alla detenzione domiciliare.

Un 47enne marsalese è stato arrestato e successivamente accompagnato presso il carcere di Trapani.

Controllati veicoli e persone

L’operazione ha permesso anche di identificare numerosi automobilisti e controllare diversi veicoli, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza nelle zone maggiormente frequentate nel periodo estivo.

La presenza dei Carabinieri sulle strade e lungo la costa ha contribuito a rafforzare il presidio del territorio e a garantire maggiore tranquillità a residenti e visitatori che in questi giorni affollano le aree turistiche di Marsala.



