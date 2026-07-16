Buongiorno24 del 16 Luglio 2026

16/07/2026 09:23:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

Apriremo con la cronaca giudiziaria e il processo a Floriana Calcagno, l'insegnante accusata di avere favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. L'udienza si è svolta a porte chiuse davanti al Tribunale di Marsala, dove è stata ascoltata una testimone della difesa. Una vicenda che continua a far discutere e che rappresenta uno dei filoni più delicati dell'inchiesta sulla rete di protezione del boss.

https://www.tp24.it/2026/07/15/caccia-a-messina-denaro/processo-calcagno-oggi-l-udienza-per-la-donna-indicata-come-una-delle-compagne-di-messina-denaro/236781

Parleremo poi del doppio lutto che ha colpito l'Arma dei Carabinieri. Dopo la morte del maresciallo Leonardo Mazzara, si è spento anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Valderice, Pietro Floreno. Due perdite ravvicinate che hanno profondamente colpito l'intera provincia.

https://www.tp24.it/2026/07/15/cronaca/carabinieri-altro-lutto-dopo-leonardo-mazzara-muore-anche-il-comandante-della-stazione-di-valderice-pietro-floreno/236846

Spazio quindi alla sicurezza. In Prefettura è stato presentato il bilancio del primo semestre: reati in calo del 17,3% nel Trapanese, aumento della capacità investigativa e organici rafforzati per l'estate, con particolare attenzione a Marsala e ai controlli nelle aree turistiche.

Torneremo sul nuovo Codice della strada: da oggi entra in vigore l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Vedremo cosa cambia, quanto costa la polizza e quali sono le sanzioni previste per chi circola senza copertura. Ricorderemo anche i recenti controlli effettuati a Marsala, dove oltre la metà dei monopattini controllati è risultata irregolare.

https://www.tp24.it/2026/07/10/strade-e-traffico/marsala-un-monopattino-su-due-e-irregolare-oltre-50-multe-il-comune-incontra-i-giovani-migranti-per-spiegare-le-regole/236643

Ci occuperemo anche della politica marsalese. Il consigliere comunale Gaspare Di Girolamo, il più votato alle ultime amministrative, lascia l'Udc e aderisce a Sud chiama Nord, con l'obiettivo di candidarsi alle Regionali del 2027. Un passaggio che apre nuovi scenari negli equilibri politici cittadini.

In apertura di pagina sportiva seguiremo la giornata decisiva per Valerio Antonini. Il Consiglio federale della FIP potrebbe avviare la procedura che porterebbe alla radiazione del patron e alla revoca dell'affiliazione della Trapani Shark. Una riunione destinata a incidere sul futuro del basket trapanese.

https://www.tp24.it/2026/07/15/calcio/antonini-e-il-trapani-shark-domani-l-inizio-della-fine/236855

Infine parleremo dell'ondata di caldo che investe la Sicilia, con le raccomandazioni della Protezione civile e lo stato di preallerta per il rischio incendi in provincia di Trapani, e delle principali notizie della giornata, dalla candidatura proposta per Marsala Capitale Italiana del Mare 2027 alla lettera inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai ragazzi del progetto SAI Marsala.

Come ogni mattina, vi aspettiamo in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui canali social di Tp24 per capire insieme i fatti che contano davvero.



